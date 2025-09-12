So hat der KFC vor dem Derby wieder in die Spur gefunden

Doch bereits nach einer Viertelstunde war klar, dass die vergangenen Tage beim KFC offenbar keine nachhaltigen Spuren hinterlassen hatten. Nach einem Geniestreich von Alexander Lipinski und einem Traum-Volley von Mohamed Benktib führten die Hausherren zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0 – und das absolut verdient. Nach anfänglichem Abtasten hatte der KFC schnell das Kommando übernommen und zeigte trotz sieben Änderungen in der Startformation nicht nur gutes Spielverständnis, sondern auch den nötigen Willen. Das unterstrich nach der Partie auch Kapitän Lipinski. „Heute haben wir wieder die Leidenschaft gezeigt, die es braucht. Das hat uns am Sonntag komplett gefehlt, und das war dann auch der große Unterschied.“

Zur Wahrheit gehört zwar auch, dass Gäste-Trainer Daniel Beine ebenfalls ordentlich durchrotiert und ein extrem junges Team aufgeboten hatte, das den Qualitäten der KFC-Spieler nichts entgegensetzen konnte. Aber die Uerdinger bewiesen in vielen Situationen gleichzeitig, dass sie es an diesem Abend einfach mehr wollten. Das freute auch Coach Julian Stöhr. „Wir hatten den trainingsfreien Montag gestrichen und haben heute trotzdem alles reingeworfen.“

KFC braucht Konstanz

Er richtete den Blick danach aber auch schnell wieder auf den Ligaalltag – denn bereits am Samstag steht die nächste emotionale Auseinandersetzung an, wenn es zum Oberliga-Derby beim Nachbarn SC St. Tönis geht. „Wir müssen es jetzt schaffen, Konstanz in unsere Leistungen zu bringen. Denn in der Liga hinken wir ein Stück weit hinterher.“ Mit welchem Personal diese Aufgabe angegangen werden kann, bleibt aber abzuwarten. Am Mittwoch fehlten sowohl Rafael Hester und Anthony Oscasindas erkrankt, während des Spiels musste Nedzhib Hadzha mit einer klaffenden Platzwunde am Kopf ausgewechselt werden.