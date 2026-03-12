So hat der Fußball auf dem Dorf eine Überlebenschance Immer mehr Vereine im Kreis Kleve entschließen sich zu einer Zusammenarbeit, um dauerhaft am Ball bleiben können. Ab der nächsten Saison machen der SV Grieth und Rheinwacht Erfgen gemeinsame Sache. Das sagen die Verantwortlichen der Klubs zum Projekt. von RP / Peter Nienhuys · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Grieth schließt sich mit Rheinwacht Erfgen zusammen – Foto: Sylwia Kopeć

Der Kreis Kleve/Geldern wird zur nächsten Saison um mindestens zwei Bandwurmnamen reicher. In der Gruppe eins der Kreisliga B kicken bereits jetzt die SG Kessel-Ho/Ha und die SG Keeken-Schanz. Dort tritt in Zukunft auch die neue SG Kalkar/Hönnepel-Niedermörmter an, falls der SuS Kalkar den Klassenerhalt schaffen sollte.

Fischerdorf und Mini-Ortschaft Ab der Spielzeit 2026/27 machen zwei weitere Dorfvereine gemeinsame Sache, um noch längere Zeit vor der Haustür kicken zu können. Der SV Grieth (Stadt Kalkar) und die SV Rheinwacht Erfgen (Gemeinde Bedburg-Hau) bilden die nächste Spielgemeinschaft. Es grenzt ohnehin an ein Wunder, dass die Rheinwacht (offiziell Erfgen-Till-Moyland 1929 e.V.) so lange im Alleingang antreten konnte. Erfgen hat gerade einmal rund 50 Einwohner, zwischen der Mini-Ortschaft und dem Fischerdorf Grieth liegen exakt 11,3 Kilometer. Immer die Rheinuferstraße entlang – mehr Niederrhein geht nicht. Aktuell stehen die künftigen Partner am Tabellenende der B-Liga-Gruppe 1. Bei der neuen Spielgemeinschaft handelt es sich um so etwas wie eine Vernunftehe. Die Anforderungen im Amateurfußball steigen, der Konkurrenzdruck nimmt zu, nachhaltige Vereinsarbeit wird immer anspruchsvoller. Vor diesem Hintergrund haben sich beide Vereine bewusst dafür entschieden, ihre Ressourcen zu bündeln.

Geplant ist eine gleichberechtigte Zusammenarbeit auf Augenhöhe, es sollen zwei Seniorenmannschaften gebildet werden. Training und Spielbetrieb sind auf beiden Sportanlagen vorgesehen, damit die Identität beider Klubs erhalten bleibt. „Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir unseren Seniorenfußball auch in einigen Jahren noch verlässlich organisieren können. Die Spielgemeinschaft ist dafür ein sinnvoller Schritt, weil sie Stabilität schafft und gleichzeitig Entwicklung ermöglicht", sagt Niklas Freericks, Geschäftsführer des SV Grieth. Auch in Erfgen weckt der Schulterschluss große Hoffnungen. Vorsitzender Steffen Mies erklärt: „Beide Vereine ticken ähnlich und haben eine solide Basis. In den Gesprächen haben wir schnell festgestellt, dass wir dieselben Vorstellungen davon haben, wie Amateurfußball heute funktionieren sollte".