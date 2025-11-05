So hat der FC Merkenbach die SG Obere Dill bezwungen

Haiger. Leistungstechnisch „durchgedreht“, aber ansonsten mit viel Bodenhaftung – das fasst die Lage beim FC Merkenbach am Tag nach dessen Coup in der Fußball-A-Liga Dillenburg treffend zusammen. 2:1 bezwang der neue Tabellenvierte am vergangenen Sonntag die bis dahin „Unbesiegbaren“ von der SG Obere Dill. Wie war diese dicke Überraschung, gerade nach dem 1:5 in der Woche zuvor gegen den SSV Frohnhausen II, möglich? Gemeinsam mit FCM-Trainer André Klös haben wir drei Gründe ermittelt.