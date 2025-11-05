 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Hat sicher auch nach dem 2:1 bei Tabellenführer SG Obere Dill Freudensprünge gemacht: Merkenbachs Torjäger und Kapitän Pascal Hartung. (Archivfoto) © Jonathan Ortmann
So hat der FC Merkenbach die SG Obere Dill bezwungen

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Was 13 Spiele lang kein Club geschafft hat, ist dem FC Merkenbach in der Fußball-A-Liga Dillenburg gelungen: ein Sieg gegen die SG Obere Dill. FCM-Trainer André Klös verrät, warum +++

Haiger. Leistungstechnisch „durchgedreht“, aber ansonsten mit viel Bodenhaftung – das fasst die Lage beim FC Merkenbach am Tag nach dessen Coup in der Fußball-A-Liga Dillenburg treffend zusammen. 2:1 bezwang der neue Tabellenvierte am vergangenen Sonntag die bis dahin „Unbesiegbaren“ von der SG Obere Dill. Wie war diese dicke Überraschung, gerade nach dem 1:5 in der Woche zuvor gegen den SSV Frohnhausen II, möglich? Gemeinsam mit FCM-Trainer André Klös haben wir drei Gründe ermittelt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

