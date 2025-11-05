Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
So hat der FC Merkenbach die SG Obere Dill bezwungen
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Was 13 Spiele lang kein Club geschafft hat, ist dem FC Merkenbach in der Fußball-A-Liga Dillenburg gelungen: ein Sieg gegen die SG Obere Dill. FCM-Trainer André Klös verrät, warum +++
Haiger. Leistungstechnisch „durchgedreht“, aber ansonsten mit viel Bodenhaftung – das fasst die Lage beim FC Merkenbach am Tag nach dessen Coup in der Fußball-A-Liga Dillenburg treffend zusammen. 2:1 bezwang der neue Tabellenvierte am vergangenen Sonntag die bis dahin „Unbesiegbaren“ von der SG Obere Dill. Wie war diese dicke Überraschung, gerade nach dem 1:5 in der Woche zuvor gegen den SSV Frohnhausen II, möglich? Gemeinsam mit FCM-Trainer André Klös haben wir drei Gründe ermittelt.