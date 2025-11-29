So hat der 1. FC Kleve die Überraschung gegen den KFC perfekt gemacht

Der 1. FC Kleve hat die Überraschung geschafft und ein weiteres Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Der Oberligist gewann am Freitagabend vor gut 900 Zuschauern in der Eroglu-Arena die Heimpartie gegen den KFC Uerdingen mit 1:0 (0:0). Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar hat damit ihren Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt jetzt erst recht weiter, nachdem das Team in den vergangenen drei Partien sieben Punkte geholt hat.
Der 1. FC Kleve setzte die guten Vorsätze, die er sich für das Flutlichtspiel vor größerer Kulisse vorgenommen hatte, perfekt um. Die Mannschaft tat in der Defensive das, was Akpinar verlangt hatte. „Wir müssen gegen einen formstarken Gegner sehr gut verteidigen“, hatte der Coach gefordert. Und sie erfüllte auch die Vorgabe ihres Übungsleiters, „mutig nach vorne zu spielen“.
Der Außenseiter agierte von Beginn an mit großem Engagement und gewann in der Defensive viele wichtige Zweikämpfe. Brenzlig wurde es für das Team bei der Abwehrarbeit in den ersten 45 Minuten zumeist nur, wenn es sich unnötige Ballverluste in Strafraumnähe leistete. Ein derartiger Fehlpass von Diwan Duyar leitete in der 37. Minute auch den gefährlichsten Uerdinger Angriff ein, den Noah Tomson mit einem Schuss an den Pfosten abschloss.
Der 1. FC Kleve versuchte bei Ballgewinnen stets, schnell nach vorne zu spielen. Ihm fehlte bei einigen aussichtsreichen Konterchancen aber die nötige Präzision. Duyar, der die Uerdinger Abwehr mit seinen Dribblings einige Male in Verlegenheit brachte, und Juliano Ismanovski suchten in der einen oder anderen Szene zudem nicht mit letzter Konsequenz den Abschluss.
Der 1. FC Kleve hatte es dann in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit vor allem einen Akteur zu verdanken, dass er aussichtsreich im Spiel blieb. Ahmet Taner verhinderte mit fünf Glanzparaden innerhalb von nur zwei Minuten die Uerdinger Führung. Der Keeper war zur Stelle, als Etienne-Noel Reck alleine auf ihn zulief und wehrte auch den Nachschuss von Alexander Lipinski ab (56.). Kurz darauf meisterte die Klever Nummer eins, die früher einmal das Trikot des KFC getragen hat, erst einen Distanzschuss und parierte anschließend noch zwei Versuche von Reck.
Das war es dann aber auch schon vom Favoriten in Sachen Sturm und Drang. Der 1. FC Kleve konnte sich aus der Umklammerung befreien, weil er nun in der Offensive wieder konzentrierter agierte und mehr Zweikämpfe gewann. Zudem zahlte sich aus, dass Umut Akpinar seinen Sohn Ilkay Akpinar ins Spiel gebracht hatte. Der Youngster übernahm im defensiven Mittelfeld den Part von Niklas Klein-Wiele, der nun wiederum Akzente in der Offensive setzte. Klein-Wiele hätte nach 66 Minuten beinahe schon den Führungstreffer erzielt, als ein abgefälschter Schuss von ihm an den Außenpfosten trudelte.
Zwei weitere Einwechselspieler machten die Überraschung dann perfekt. Joel Agbo wurde im Strafraum von Jan Bachmann gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Nermin Badnjevc souverän – KFC-Torhüter Jonas Holzum, der sein Fußball-ABC in der Jugend des 1. FC Kleve gelernt hat, war chancenlos (84.).
Anschließend warf der KFC Uerdingen zwar alles nach vorne. Doch die Klever Abwehr mit den überragenden Innenverteidigern Philipp Divis und Memlan Darwish gestattete dem Gegner keine nennenswerten Chancen mehr. Stattdessen hatten Klein-Wiele (90.) und Badnjeviic (90.+6) allerbeste Gelegenheiten, die Spannung aus der Partie zu nehmen.
Der gute Schiedsrichter Lukas Luthe spannte die Klever Nerven auf die Folter, weil er zehn Minuten nachspielen ließ. Dann pfiff er die Partie endlich ab - und der Jubel beim Gastgeber kannte keine Grenzen. „Kompliment an die Mannschaft. Sie hat großartig gespielt und sich diesen Erfolg verdient“, sagte Umut Akpinar.