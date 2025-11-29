So hat der 1. FC Kleve die Überraschung gegen den KFC perfekt gemacht

Anschließend warf der KFC Uerdingen zwar alles nach vorne. Doch die Klever Abwehr mit den überragenden Innenverteidigern Philipp Divis und Memlan Darwish gestattete dem Gegner keine nennenswerten Chancen mehr. Stattdessen hatten Klein-Wiele (90.) und Badnjeviic (90.+6) allerbeste Gelegenheiten, die Spannung aus der Partie zu nehmen.

Der gute Schiedsrichter Lukas Luthe spannte die Klever Nerven auf die Folter, weil er zehn Minuten nachspielen ließ. Dann pfiff er die Partie endlich ab - und der Jubel beim Gastgeber kannte keine Grenzen. „Kompliment an die Mannschaft. Sie hat großartig gespielt und sich diesen Erfolg verdient“, sagte Umut Akpinar.