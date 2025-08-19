So hat Damian Apfeld das Ende der beiden Serien erlebt

Auf das Internetportal „Weltfussball.de“ zuzugreifen war in den vergangenen Jahren der übliche Reflex, wenn die Oberligisten VfB 03 Hilden und Ratingen 04/19 aufeinandertrafen. Denn da gibt es die Rubrik „Bilanz gegen“, in der man nachverfolgen kann, wie die vergangenen Duelle ausgegangen sind und wie sich die Gesamtbilanz der Kontrahenten gebildet hat.
Und bis Sonntag stand da ein Datum, das von Jahr zu Jahr in immer weitere Ferne rückte: der 21. Mai 2017. Da hatten die Ratinger zuletzt ein Punktspiel in Hilden gewonnen.
Denn da gibt es die Rubrik „Bilanz gegen“, in der man nachverfolgen kann, wie die vergangenen Duelle ausgegangen sind und wie sich die Gesamtbilanz der Kontrahenten gebildet hat. Und bis Sonntag stand da ein Datum, das von Jahr zu Jahr in immer weitere Ferne rückte: der 21. Mai 2017. Dahatten die Ratinger zuletzt ein Punktspiel in Hilden gewonnen.
Neunmal in Folge war der VfB zudem seit dem 14. August 2019 und einem 5:2-Heimsieg von 04/19 als Sieger aus den Duellen gegangen, doch am Sonntag endete diese Serie, gleichzeitig ist der 21. Mai 2017 nun endgültig Geschichte: Denn mit einem wilden 5:4 gewannen die Ratinger mal wieder in Hilden, der Auftakt dieser Oberliga-Saison war spektakulär. „Wir haben ein Wahnsinnsspiel hinter uns, und wir sind der glückliche Gewinner“, sagte 04/19-Trainer Damian Apfeld, um eine weitere Geschichte gleich mit abzulegen: „Und ich habe endlich so ein Auftaktspiel gewonnen. Es ist eine doppelte Premiere, weil ja diese Serie gerissen ist.“
Im Vorfeld hatte Apfeld unserer Redaktion bereits gesagt, dass er über die Ratinger Negativserie in Hilden „schmunzeln“ würde, da die Teams und Verantwortlichen inzwischen eine ordentliche Fluktuaktion hinter sich haben. Dass er nun tatsächlich der Chefcoach ist, mit dem 04/19 erstmals seit neun Jahren wieder an der Hoffeldstraße gewann, dürfte ihn aber dennoch gefreut haben.
Nur etwas kontrollierter hätte es für Apfelds Geschmack sein können: „Dass es so wild wird, hätte ich nicht gedacht. Der erste Spieltag ist immer eine Überraschung. In der ersten Minute bekommen wir das 0:1, gleichen dann zum 1:1 aus und gehen danach in Führung. Wir bekommen immer wieder ein Gegentor, kommen aber auch immer wieder zurück. Das war eine sehr gute Mentalität, die wir an den Tag gelegt haben. In der zweiten Halbzeit hatten wir etwas mehr defensive Stabilität, sonst hätte das auch anders ausgehen können.“ Seine neue Nummer eins, Marvin Gomoluch, fand: „Ein tolles Spiel. So etwas habe ich noch nicht erlebt: Vier Buden bekommen und trotzdem gewonnen.“ Er könnte ja mal bei „Weltfussball.de“ nachschauen, ob es auch dafür eine Rubrik gibt.