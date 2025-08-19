Ratingen-Trainer Damian Apfeld (r.). – Foto: IMAGO / Norbert Schulz

So hat Damian Apfeld das Ende der beiden Serien erlebt Ratingen 04/19 hat nach gefühlten Ewigkeiten wieder gegen den VfB 03 Hilden gewonnen. Das sagt der Trainer. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Ratingen VfB Hilden Damian Apfeld

Auf das Internetportal „Weltfussball.de“ zuzugreifen war in den vergangenen Jahren der übliche Reflex, wenn die Oberligisten VfB 03 Hilden und Ratingen 04/19 aufeinandertrafen. Denn da gibt es die Rubrik „Bilanz gegen“, in der man nachverfolgen kann, wie die vergangenen Duelle ausgegangen sind und wie sich die Gesamtbilanz der Kontrahenten gebildet hat.

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden Ratingen 04/19 Ratingen 4 5 Abpfiff Und bis Sonntag stand da ein Datum, das von Jahr zu Jahr in immer weitere Ferne rückte: der 21. Mai 2017. Da hatten die Ratinger zuletzt ein Punktspiel in Hilden gewonnen.

Denn da gibt es die Rubrik „Bilanz gegen“, in der man nachverfolgen kann, wie die vergangenen Duelle ausgegangen sind und wie sich die Gesamtbilanz der Kontrahenten gebildet hat. Und bis Sonntag stand da ein Datum, das von Jahr zu Jahr in immer weitere Ferne rückte: der 21. Mai 2017. Dahatten die Ratinger zuletzt ein Punktspiel in Hilden gewonnen. Neunmal in Folge war der VfB zudem seit dem 14. August 2019 und einem 5:2-Heimsieg von 04/19 als Sieger aus den Duellen gegangen, doch am Sonntag endete diese Serie, gleichzeitig ist der 21. Mai 2017 nun endgültig Geschichte: Denn mit einem wilden 5:4 gewannen die Ratinger mal wieder in Hilden, der Auftakt dieser Oberliga-Saison war spektakulär. „Wir haben ein Wahnsinnsspiel hinter uns, und wir sind der glückliche Gewinner“, sagte 04/19-Trainer Damian Apfeld, um eine weitere Geschichte gleich mit abzulegen: „Und ich habe endlich so ein Auftaktspiel gewonnen. Es ist eine doppelte Premiere, weil ja diese Serie gerissen ist.“