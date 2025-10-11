3:2-Torschütze Leonard Späth und der FC Coburg drehten ein Spiel, das schon verloren schien. – Foto: Florian Würthele

»So hast du in der Liga nichts zu suchen«: Fortuna und WFV verspielens Bayernliga Nord, der Samstag: Coburg und Großschwarzenlohe gewinnen in Unterzahl +++ Jahn-U21 überrascht daheim Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord SSV Jahn II WürzburgerFV Neudrossenf. SV Fortuna + 2 weitere

Auch wenn nur drei Partien stattfanden – es war ein Samstag der Extreme in der Bayernliga Nord. Überall setzte sich der vermeintliche Außenseiter, das Kellerkind durch. Dazu gab es einen Sanka-Einsatz. Coburgs Lucas Jacob verletzte sich schwerer. Plus: Ausgerechnet die beiden Mannschaften, die nach einem Feldverweis an den Gegner in Überzahl agierten, gaben das Spiel aus der Hand. Und standen ohne Punkte da. Jubeln durften der FC Coburg und der SC Großschwarzenlohe. Auch der SSV Jahn Regensburg II holte daheim wichtige Punkte. Klare Worte fanden die Trainer nach den Spielen...



Carl-Philipp Schiebel (Trainer FC Coburg): „Wir wurden in der ersten Halbzeit von Regensburg aus dem Spiel genommen und hatten Riesenglück, dass es nicht 0:3 oder 0:4 steht. In der Halbzeit haben wir eine einzige Sache angepasst: das Pressing. Wir haben fortan Mann gegen Mann gespielt gegen ihre drei Zentrumspieler. Dadurch sind sie nicht mehr ins Spiel gekommen. Wir haben uns durch Einfachheiten zurück ins Spiel gebracht. Nach dem 2:1 hat sich eine Energie entwickelt, das war dann ein Selbstläufer. Nun wollten es die Jungs einfach mehr. Diesmal haben wir die Überzahl wesentlich besser ausgespielt als letzte Woche in Neudrossenfeld.“



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Absolut bitter, weil mehr drin war. Wir hätten so weitermachen müssen wie in der ersten Halbzeit, doch haben es nicht gemacht. Stattdessen haben wir den Kopf verloren, viel hängt mit Psychologie zusammen. Nach dem ersten Gegentor hatten wir Angst was zu verlieren.“









Andreas Eisenmann (Trainer Würzburger FV): „Die Drehbücher unserer Spieler ähneln sich Woche für Woche. Wir gingen durch ein schönes Tor in Führung, hatten eigentlich Sicherheit. Eine Minute später bekamen wir nach einem Einwurf ganz billig das Gegentor. In der Folge verloren wir etwas die Sicherheit, bekamen diese aber nach und nach wieder zurück. In der zweiten Halbzeit bekam der Gegner eine glattrote Karte und wir schossen im Anschluss einen Freistoß an den Innenpfosten, von wo der Ball dem Torwart zurück in die Hände prallte. Beim 1:2 zog unser letzter Mann den Kopf ein, der Gegenspieler sagte danke und schob allein vorm Torwart ein. Auch dieses Spiel war wieder eines der extremen Sorte. Unterm Strich bist du aber so einfach nicht konkurrenzfähig, weil dir das alles nichts bringt. Fakt ist: So hast du in der Liga nichts zu suchen.“



Florian Bauer (Trainer SC Großschwarzenlohe): „Ein sehr emotionales Spiel, nicht zuletzt aufgrund des Spielverlaufes. Beim Gegner hat man ein gewisses Maß an Nervosität festgestellt. Würzburg ging mit einem Sonntagsschuss in Führung und hatte eine gute Spielkontrolle. Kurz darauf konnten wir durch einen Einwurf heraus den Ausgleich machen – ein wichtiger Moment, weil sich beim Gegner die angesprochene Unsicherheit nicht in Sicherheit ummünzen konnte. Wir haben das Spiel dann gut kontrolliert, hatten viel den Ball. Die Rote Karte war uns ist vertretbar. In Unterzahl erzielten wir das 2:1, das freut mich für den Jungen. Anschließend haben wir es sauber wegverteidigt; ein Mal hatten wir noch Glück, als ein Freistoß direkt nach der Roten Karte an den Pfosten ging. Aufgrund der hohen Spielanteile war es ein verdienter Sieg.“









Christoph Jank (Trainer SSV Jahn Regensburg II): „Eine Top-Leistung unserer Mannschaft. Wir sind früh in Führung gegangen, haben das Spiel dominiert und gute Möglichkeiten gehabt. Bei Standardsituationen waren wir brandgefährlich. In die zweite Hälfte sind wir mit viel Energie reingegangen. Es war ein sehr intensives Spiel unsererseits: Wir haben den Gegner immer wieder sofort unter Druck gesetzt und so zu vielen Fehlern gezwungen. Der Sieg ist in dieser Höhe verdient. Ich bin sehr zufrieden, wie wir heute aufgetreten sind.“