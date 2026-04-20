So harmlos trudelt der 1. FC Kleve dem Abstieg entgegen

In den nächsten beiden Spielen wird sich endgültig zeigen, wohin die Reise der Rot-Blauen führt. Am kommenden Sonntag stellt sich ab 15 Uhr der SV Sonsbeck zum Krisen-Nachbarschaftsduell am Bresserberg her. Dieses Spiel muss zwingend gewonnen werden. Ob durch ein Sonsbecker Eigentor oder einen abgefälschten Schuss, egal – die drei Punkte müssen in Kleve bleiben. Eine Woche später geht’s zum Tabellenletzten SV Biemenhorst, der sich spätestens nach der 2:3-Niederlage im Derby gegen Blau-Weiß Dingden mit dem Abstieg abgefunden haben dürfte.

Noch lebt am Bresserberg die Hoffnung auf den Klassenerhalt. „Wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen, sind wir wieder im Rennen“, sagt Mewes. Für die lebende Fußball-Legende aus Oberhausen ist das Glas zwar immer halb voll. Doch „Schorsch“ hat auch schon einmal optimistischer geklungen.