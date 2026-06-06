„So hätte man das Ende nicht besser schreiben können"

Vor dem letzten Spieltag lagen beide Teams gleichauf, die Nordhorner aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Rang drei. Freren benötigte deshalb zwingend einen Sieg, um noch vorbeizuziehen – und genau den lieferte die Mannschaft nach einer starken Vorstellung.

„Leider konnten wir die frühe Führung nicht ausbauen trotz ein, zwei Gelegenheiten“, erklärte Nordhorns Trainer Frank Westerink nach der Partie.

Dabei erwischten zunächst die Gastgeber den besseren Start. Die Weiße Elf ging früh in Führung und hatte die Möglichkeit, den Vorsprung weiter auszubauen.

Stattdessen fanden die Gäste zunehmend besser ins Spiel. In einer Phase, in der die Hausherren etwas den Zugriff verloren, gelang Freren der Ausgleich – und das auf spektakuläre Weise.

„Durch ein Traumtor in den Winkel von Florian Hoff kam es dann zum Ausgleich in einer Phase, wo wir das Spiel etwas aus der Hand gegeben hatten“, berichtete Westerink.

Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeitpause, ehe Freren nach dem Seitenwechsel die Kontrolle übernahm. Die Gäste kamen mit viel Energie aus der Kabine und setzten die Nordhorner früh unter Druck.

„In der zweiten Halbzeit war Freren dann in den ersten 20 Minuten die bestimmende Mannschaft“, analysierte Westerink.

In dieser Phase drehte die SG die Partie endgültig. Nach einer Ecke fiel die Führung für die Gäste. Aus Sicht der Hausherren eine Situation, in der Torhüter Kevin Dietrich stark bedrängt wurde. Wenig später legte Freren nach.

„Sie gingen durch eine Ecke, wo unser Keeper Kevin Dietrich stark bedrängt wurde, in Führung und bauten diese mit einem weiteren Traumtor durch Ahrens aus“, so Westerink.

Mit dem 3:1 schien die Entscheidung gefallen. Doch die Weiße Elf stemmte sich gegen die Niederlage und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Ein früher Anschlusstreffer nach dem dritten Gegentor wurde allerdings wegen einer Abseitsentscheidung zurückgenommen.

„Wir haben dann alles nach vorne geworfen und hatten auch schnell den Anschlusstreffer durch Rode erzielt, aber leider entschied der Linienrichter auf Abseits, was leider bei dem Pass nicht der Fall war“, sagte Westerink.

Während Nordhorn auf den Anschluss drängte, boten sich Freren immer wieder Räume für Konter. Die Gäste blieben gefährlich, trafen einmal die Latte und hätten die Begegnung mehrfach endgültig entscheiden können. Mehrfach war es Torhüter Kevin Dietrich, der seine Mannschaft im Spiel hielt.

Erst in der Nachspielzeit wurde es noch einmal spannend. Jannes ten Hagen verkürzte auf 2:3 und plötzlich war der Ausgleich wieder greifbar.

„In der Nachspielzeit kamen wir dann noch zum Anschlusstreffer durch Jannes ten Hagen und hatten sogar noch die Chance zum Ausgleich, aber leider fing der Gästekeeper den Ball vor dem bereitstehenden Joshua da Cunha ab“, schilderte Westerink die dramatischen letzten Momente.

Kurz darauf war Schluss. Freren durfte jubeln, Nordhorn musste sich geschlagen geben.

Entsprechend zufrieden zeigte sich SG-Trainer Florian Hoff nach dem Schlusspfiff. Für ihn war es der perfekte Abschluss seiner Zeit an der Seitenlinie.

„Gestern hat sich einfach wieder gezeigt, dass wir echt eine charakterstarke Truppe sind. Nochmal zum Schluss, am letzten Spieltag um den dritten Platz kämpfen und so stark dort auftreten, mit einer überragenden Leistung aus meiner Sicht und das Ding zu ziehen, sogar nach einem Rückstand, das zeugt von Qualität irgendwo und zeigt einfach die Charakterstärke der Mannschaft.“

Besonders stolz zeigte sich Hoff auf die Entwicklung seines Teams über die gesamte Spielzeit hinweg.

„Es ist einfach schön zu sehen, dass wir das über weite Strecken in der Saison auch so hinbekommen haben. Von daher, ja, völlig verdienter Sieg gestern und so hätte man das Ende nicht besser schreiben können.“

Auch Westerink fand trotz der Niederlage positive Worte für den Auftritt seiner Mannschaft.

„Ich wollte vor dem Spiel von meiner Mannschaft zumindest einen großen Kampf und Leidenschaft sehen und das haben sie gemacht.“

So endete nicht nur ein spannendes Duell um den dritten Tabellenplatz, sondern auch die Amtszeit beider Trainer. Während Florian Hoff seine Zeit bei der SG Freren mit einem Auswärtssieg und Rang drei abschloss, verabschiedete sich Frank Westerink trotz der knappen Niederlage mit einer Mannschaft, die bis zur letzten Sekunde um einen Punkt kämpfte.

Ein emotionaler Abend, ein direktes Duell mit hoher Bedeutung – und ein Saisonfinale, das den Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.