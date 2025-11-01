 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
So habt ihr abgestimmt: Spiel der Woche kommt aus der Landesliga 2

Radio Sunshine überträgt das Landesliga-Duell live aus Verlautenheidern

Die Entscheidung ist gefallen: Das Landesliga-Duell zwischen Eintracht Verlautenheide und dem SV Eilendorf wird das nächste „Spiel der Woche“ bei Radio Sunshine. Mit 50,4 Prozent der Stimmen setzte sich das Stadtduell in unserem Voting souverän durch.

Deutliches Votum für das Landesliga-Derby

Knapp 400 Teilnehmer hatten bis Donnerstagmittag abgestimmt – und das Ergebnis fiel klarer aus, als viele erwartet hatten. Das Duell zwischen Verlautenheide und Eilendorf war schon im Vorfeld das Highlight des Spieltags. Nun wird die Partie am Sonntag auch live im Radio begleitet.

Für Spannung ist gesorgt: Die Eintracht ist zuhause noch ungeschlagen (drei Siege, ein Remis), während Eilendorf mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen anreist und die beiden bisherigen Vergleiche 2025 – in Liga und Kreispokal – jeweils für sich entscheiden konnte.

Die Ergebnisse im Überblick

  • Eintracht Verlautenheide – SV Eilendorf: 50,4 %

  • FC Roetgen – Alemannia Mariadorf: 29,8 %

  • DJK FV Haaren – Kohlscheider BC: 9,0 %

  • SV Breinig – SV Helpenstein: 8,7 %

  • VfR Würselen – SG Stolberg: 2,1 %

Folgende Spiele standen zur Auswahl

Eintracht Verlautenheide – SV Eilendorf (Landesliga 2)
Verlautenheide ist zu Hause eine Macht: Drei Siege und ein Remis stehen in der Bilanz. Doch nun kommt der SV Eilendorf, der seit sechs Ligaspielen ungeschlagen ist und beide bisherigen Duelle 2025 – in Liga und Kreispokal – für sich entschied. Kann die Heimserie der Eintracht gegen den Angstgegner halten?

DJK FV Haaren – Kohlscheider BC (Bezirksliga 4)
Für Haaren wird die Aufgabe kaum schwerer: Der Tabellen-14. empfängt den souveränen Spitzenreiter. Der Kohlscheider BC eilt mit acht Siegen aus neun Partien und makelloser Auswärtsbilanz (vier Spiele, vier Siege) durch die Liga. Gelingt der Schäfer-Elf der nächste Pflichtsieg – oder überrascht der Außenseiter?

VfR Würselen – SG Stolberg (Bezirksliga 4)
Krisenstimmung beim VfR: Fünf Niederlagen in Serie, nur drei Punkte und Rang 13. Ganz anders die SG Stolberg, die zuletzt dreimal in Folge gewann. Trainer Massimo Damköhler steht mit seiner Mannschaft unter Druck – findet Würselen ausgerechnet im Derby zurück in die Spur?

FC Roetgen – Alemannia Mariadorf (Bezirksliga 4)
Der FC Roetgen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und stellt mit nur fünf Treffern die schwächste Offensive der Liga. Nun kommt Alemannia Mariadorf, das mit 14 Punkten auf Platz fünf steht, defensiv aber anfällig ist. Das letzte Duell endete 6:0 für Mariadorf – kann Roetgen diesmal mehr entgegensetzen?

SV Breinig – SV Helpenstein (Landesliga 2)
Der Tabellenzweite trifft auf den Zwölften – die Rollen sind klar verteilt. Breinig ist zu Hause ungeschlagen und will den Druck auf Spitzenreiter Hürth aufrechterhalten. Der SV Helpenstein holte zuletzt einen Punkt gegen Fliesteden, wartet aber noch auf den ersten Auswärtssieg. Reicht’s diesmal für eine Überraschung?

