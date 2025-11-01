So habt ihr abgestimmt: Spiel der Woche kommt aus der Landesliga 2

DJK FV Haaren – Kohlscheider BC (Bezirksliga 4) Für Haaren wird die Aufgabe kaum schwerer: Der Tabellen-14. empfängt den souveränen Spitzenreiter. Der Kohlscheider BC eilt mit acht Siegen aus neun Partien und makelloser Auswärtsbilanz (vier Spiele, vier Siege) durch die Liga. Gelingt der Schäfer-Elf der nächste Pflichtsieg – oder überrascht der Außenseiter?

Eintracht Verlautenheide – SV Eilendorf (Landesliga 2)Verlautenheide ist zu Hause eine Macht: Drei Siege und ein Remis stehen in der Bilanz. Doch nun kommt der SV Eilendorf, der seit sechs Ligaspielen ungeschlagen ist und beide bisherigen Duelle 2025 – in Liga und Kreispokal – für sich entschied. Kann die Heimserie der Eintracht gegen den Angstgegner halten?

VfR Würselen – SG Stolberg (Bezirksliga 4)

Krisenstimmung beim VfR: Fünf Niederlagen in Serie, nur drei Punkte und Rang 13. Ganz anders die SG Stolberg, die zuletzt dreimal in Folge gewann. Trainer Massimo Damköhler steht mit seiner Mannschaft unter Druck – findet Würselen ausgerechnet im Derby zurück in die Spur?

FC Roetgen – Alemannia Mariadorf (Bezirksliga 4)

Der FC Roetgen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und stellt mit nur fünf Treffern die schwächste Offensive der Liga. Nun kommt Alemannia Mariadorf, das mit 14 Punkten auf Platz fünf steht, defensiv aber anfällig ist. Das letzte Duell endete 6:0 für Mariadorf – kann Roetgen diesmal mehr entgegensetzen?

