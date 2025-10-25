 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Volker Lemm

So habt ihr abgestimmt: Eilendorf-Spiel gewinnt das Voting

Radio Sunshine überträgt das Landesliga-Duell gegen Viktoria Arnoldsweiler livern

Verlinkte Inhalte

Mittelrheinliga
LL Mittelrhein St. 2
BZL Mittelrhein St. 4
Fortuna Köln II
Weiden

Die Fans haben entschieden: Das Landesliga-Duell zwischen dem SV Eilendorf und Viktoria Arnoldsweiler wird am Wochenende das „Spiel der Woche“ bei Radio Sunshine. In unserem Voting setzte sich die Partie mit 40,2 Prozent der Stimmen klar durch.

Über 500 User beteiligten sich an der Abstimmung, die bis Donnerstagmittag lief. Hinter Eilendorf – Arnoldsweiler landete das Verfolgerduell TuS Chlodwig Zülpich gegen den SV Breinig mit 27,6 Prozent der Stimmen auf Rang zwei. Dritter wurde das Bezirksliga-Spiel Germania Eicherscheid – Falke Bergrath (24,0 %).

Die Partien FC Teutonia Weiden – SC Fortuna Köln II (4,9 %) und DJK Rasensport Brand – Sportfreunde Uevekoven (3,4 %) erhielten die wenigsten Stimmen.

Folgende Spiele standen zur Auswahl

Morgen, 15:30 Uhr
FC Teutonia Weiden
FC Teutonia WeidenWeiden
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln II
15:30live

FC Teutonia Weiden – SC Fortuna Köln II (Mittelrheinliga)
Gleich neun verletzte Spieler waren für Teutonia Weiden am Sonntag nicht zu kompensieren – die Folge: eine klare 1:4-Niederlage gegen Eintracht Hohkeppel. Die U23 der Fortuna verpasste derweil nur knapp den Derbysieg und musste in der Nachspielzeit den Ausgleich gegen die SpVg Porz hinnehmen. Drei Punkte trennen die Heimelf von der Metaxas-Truppe, die bislang drei ihrer vier Auswärtspartien gewinnen konnte.

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
SV Breinig
SV BreinigBreinig
15:30

TuS Chlodwig Zülpich – SV Breinig (Landesliga Staffel 2)
Beim Gastspiel in Fliesteden kassierte Chlodwig Zülpich am Wochenende die erste Saisonniederlage. In der Nachspielzeit bot sich zwar per Elfmeter die Chance zum Ausgleich – doch dieser wurde vergeben. Am Sonntag kommt es nun zum Verfolgerduell: Die Ruhrig-Elf ist seit dem ersten Spieltag ungeschlagen und liegt nur einen Punkt hinter dem Gastgeber.

Morgen, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
15:45live

DJK Rasensport Brand – Sportfreunde Uevekoven (Landesliga Staffel 2)
Am anderen Ende der Tabelle kommt es zum Kellerduell: Aufsteiger Uevekoven ist bei RaSpo Brand zu Gast. Beide Teams konnten bislang erst einen Saisonsieg feiern und sehnen sich nach einem dringend benötigten Dreier. Die Heimelf von Trainer Daniel Fromberg hat sich als Remiskönig der Liga etabliert – bereits viermal trennte man sich unentschieden. Auch in diesem Spiel ist ein Remis nicht ausgeschlossen, doch weiterhelfen würde es wohl keinem der beiden Teams.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
15:00live

SV Eilendorf – Viktoria Arnoldsweiler (Landesliga Staffel 2)
Die Gäste aus Arnoldsweiler rangieren mit nur drei Zählern auf dem 14. Tabellenplatz – einem Abstiegsrang. Eilendorf ist hingegen seit den beiden Auftaktniederlagen ungeschlagen und möchte gegen Arnoldsweiler endgültig den Befreiungsschlag landen.

Morgen, 15:00 Uhr
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
Falke Bergrath
Falke BergrathBergrath
15:00live

Germania Eicherscheid – Falke Bergrath (Bezirksliga Staffel 4)
Germania Eicherscheid ist neben Germania Hilfarth das letzte ungeschlagene Team der Bezirksliga 4. Am vergangenen Wochenende fügte die Bergs-Elf dem Tabellenführer eine empfindliche Heimniederlage zu und verkürzte den Abstand auf zwei Punkte. Mit Rückenwind empfängt man nun den Aufsteiger Falke Bergrath. Das Team von Trainer Mehmet Maloki hat sich in der neuen Liga bestens eingefunden und belegt mit 14 Punkten aktuell Rang vier.

Aufrufe: 025.10.2025, 10:21 Uhr
Andreas SantnerAutor