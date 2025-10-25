So habt ihr abgestimmt: Eilendorf-Spiel gewinnt das Voting

Morgen, 15:30 Uhr FC Teutonia Weiden Weiden SC Fortuna Köln Fortuna Köln II 15:30 live PUSH



FC Teutonia Weiden – SC Fortuna Köln II (Mittelrheinliga)

Gleich neun verletzte Spieler waren für Teutonia Weiden am Sonntag nicht zu kompensieren – die Folge: eine klare 1:4-Niederlage gegen Eintracht Hohkeppel. Die U23 der Fortuna verpasste derweil nur knapp den Derbysieg und musste in der Nachspielzeit den Ausgleich gegen die SpVg Porz hinnehmen. Drei Punkte trennen die Heimelf von der Metaxas-Truppe, die bislang drei ihrer vier Auswärtspartien gewinnen konnte.

TuS Chlodwig Zülpich – SV Breinig (Landesliga Staffel 2)

Beim Gastspiel in Fliesteden kassierte Chlodwig Zülpich am Wochenende die erste Saisonniederlage. In der Nachspielzeit bot sich zwar per Elfmeter die Chance zum Ausgleich – doch dieser wurde vergeben. Am Sonntag kommt es nun zum Verfolgerduell: Die Ruhrig-Elf ist seit dem ersten Spieltag ungeschlagen und liegt nur einen Punkt hinter dem Gastgeber.

DJK Rasensport Brand – Sportfreunde Uevekoven (Landesliga Staffel 2)

Am anderen Ende der Tabelle kommt es zum Kellerduell: Aufsteiger Uevekoven ist bei RaSpo Brand zu Gast. Beide Teams konnten bislang erst einen Saisonsieg feiern und sehnen sich nach einem dringend benötigten Dreier. Die Heimelf von Trainer Daniel Fromberg hat sich als Remiskönig der Liga etabliert – bereits viermal trennte man sich unentschieden. Auch in diesem Spiel ist ein Remis nicht ausgeschlossen, doch weiterhelfen würde es wohl keinem der beiden Teams.



SV Eilendorf – Viktoria Arnoldsweiler (Landesliga Staffel 2)

Die Gäste aus Arnoldsweiler rangieren mit nur drei Zählern auf dem 14. Tabellenplatz – einem Abstiegsrang. Eilendorf ist hingegen seit den beiden Auftaktniederlagen ungeschlagen und möchte gegen Arnoldsweiler endgültig den Befreiungsschlag landen.

Germania Eicherscheid – Falke Bergrath (Bezirksliga Staffel 4)

Germania Eicherscheid ist neben Germania Hilfarth das letzte ungeschlagene Team der Bezirksliga 4. Am vergangenen Wochenende fügte die Bergs-Elf dem Tabellenführer eine empfindliche Heimniederlage zu und verkürzte den Abstand auf zwei Punkte. Mit Rückenwind empfängt man nun den Aufsteiger Falke Bergrath. Das Team von Trainer Mehmet Maloki hat sich in der neuen Liga bestens eingefunden und belegt mit 14 Punkten aktuell Rang vier.