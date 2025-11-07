So habt ihr abgestimmt: Das Spiel der Woche steigt beim FC Hürth

Das Ergebnis ist eindeutig: Das Landesliga-Duell zwischen dem FC Hürth und Eintracht Verlautenheide wird das nächste „Spiel der Woche“ bei Radio Sunshine. Mehr als die Hälfte der Stimmen entfielen auf die Partie, in der der souveräne Tabellenführer auf den formstarken Verfolger trifft.
Mit 53,4 Prozent setzte sich die Begegnung klar gegen die Konkurrenz durch. Kein Wunder, schließlich treffen zwei der formstärksten Teams der Liga aufeinander: Der FC Hürth gewann alle neun bisherigen Saisonspiele, während die Eintracht zuletzt dreimal in Folge siegte – darunter das Derby gegen Eilendorf (3:1). Die Frage lautet nun: Kann Verlautenheide die perfekte Serie des Spitzenreiters stoppen?
Die Fans zeigten auch für die übrigen Partien reges Interesse – doch an der Spitze war die Entscheidung deutlich:
FC Hürth – Eintracht Verlautenheide: 53,4 %
Rasensport Brand – Viktoria Arnoldsweiler: 19,8 %
Kohlscheider BC – TV Konzen: 18,1 %
Teutonia Weiden – FC Pesch: 6,0 %
SG Stolberg – Germania Hilfarth: 2,6 %