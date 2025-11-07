– Foto: Volker Lemm

So habt ihr abgestimmt: Das Spiel der Woche steigt beim FC Hürth Radio Sunshine überträgt das Topspiel aus der Landesliga live Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 FC Hürth Verlautenh.

Das Ergebnis ist eindeutig: Das Landesliga-Duell zwischen dem FC Hürth und Eintracht Verlautenheide wird das nächste „Spiel der Woche“ bei Radio Sunshine. Mehr als die Hälfte der Stimmen entfielen auf die Partie, in der der souveräne Tabellenführer auf den formstarken Verfolger trifft.

Hürth weiter makellos – Verlautenheide mit Siegesserie Mit 53,4 Prozent setzte sich die Begegnung klar gegen die Konkurrenz durch. Kein Wunder, schließlich treffen zwei der formstärksten Teams der Liga aufeinander: Der FC Hürth gewann alle neun bisherigen Saisonspiele, während die Eintracht zuletzt dreimal in Folge siegte – darunter das Derby gegen Eilendorf (3:1). Die Frage lautet nun: Kann Verlautenheide die perfekte Serie des Spitzenreiters stoppen?