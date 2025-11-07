 2025-10-30T14:25:35.653Z

So habt ihr abgestimmt: Das Spiel der Woche steigt beim FC Hürth

Radio Sunshine überträgt das Topspiel aus der Landesliga live

Das Ergebnis ist eindeutig: Das Landesliga-Duell zwischen dem FC Hürth und Eintracht Verlautenheide wird das nächste „Spiel der Woche“ bei Radio Sunshine. Mehr als die Hälfte der Stimmen entfielen auf die Partie, in der der souveräne Tabellenführer auf den formstarken Verfolger trifft.

Hürth weiter makellos – Verlautenheide mit Siegesserie

Mit 53,4 Prozent setzte sich die Begegnung klar gegen die Konkurrenz durch. Kein Wunder, schließlich treffen zwei der formstärksten Teams der Liga aufeinander: Der FC Hürth gewann alle neun bisherigen Saisonspiele, während die Eintracht zuletzt dreimal in Folge siegte – darunter das Derby gegen Eilendorf (3:1). Die Frage lautet nun: Kann Verlautenheide die perfekte Serie des Spitzenreiters stoppen?

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
15:15live

Das sind die weiteren Ergebnisse

Die Fans zeigten auch für die übrigen Partien reges Interesse – doch an der Spitze war die Entscheidung deutlich:

  • FC Hürth – Eintracht Verlautenheide: 53,4 %

  • Rasensport Brand – Viktoria Arnoldsweiler: 19,8 %

  • Kohlscheider BC – TV Konzen: 18,1 %

  • Teutonia Weiden – FC Pesch: 6,0 %

  • SG Stolberg – Germania Hilfarth: 2,6 %

