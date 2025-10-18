 2025-10-15T11:43:40.576Z

So habt ihr abgestimmt: Bezirksliga 4 live im Radio

Das Topspiel der Bezirksliga 4 setzt sich im Fan-Voting klar durch

Ein echtes Fußball-Highlight hat sich im Voting durchgesetzt: Das Bezirksliga-Topspiel zwischen dem Kohlscheider BC und Germania Eicherscheid wird am kommenden Wochenende live bei Radio Sunshine zu hören sein. Mit 36,2 Prozent der Stimmen setzte sich die Partie knapp, aber verdient gegen starke Konkurrenz durch.

Auf den weiteren Plätzen folgen das Duell zwischen dem SV Breinig und Union Schafhausen (22,1 %) sowie BCV Glesch-Paffendorf gegen den SV Eilendorf (21,9 %). Dahinter landeten VfL Vichttal gegen Frechen 20 (14,3 %) und Germania Hilfarth gegen Falke Bergrath (5,5 %).

Spitzenreiter trifft auf Verfolger

Das gewählte Spiel hat es sportlich in sich: Der Kohlscheider BC, souveräner Tabellenführer mit sieben Siegen aus sieben Spielen, empfängt den direkten Verfolger Germania Eicherscheid, der mit fünf Punkten Rückstand auf Platz zwei steht.

Amateurfußball on Air

Mit dem wöchentlichen Voting-Format möchte der ostbelgische Sender den Amateurfußball am Mittelrhein stärker in den Fokus rücken. Neben den Heimspielen von Alemannia Aachen überträgt Radio Sunshine ab sofort jede Woche ein weiteres Spiel aus den regionalen Ligen – live im Radio.

Die Vorschau:

Morgen, 15:00 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
15:00

SV Breining – Union Schafhausen
Ein echtes Verfolgerduell! Sowohl die Heimelf von Trainer Dirk Ruhrig als auch die Mannschaft von Coach Halfenberg hat 13 Punkte auf dem Konto – Schafhausen allerdings bei einem Spiel mehr. Der Mittelrheinliga-Absteiger ist nach sieben Partien noch ungeschlagen und steht mit dem beeindruckenden Torverhältnis von 9:3 auf Platz 4. Kann der SV Breinig die kompakte Defensive knacken und der Union die erste Saisonniederlage zufügen?

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
15:30live

VfL Vichttal – SpVg Frechen 20
Der Tabellenführer hat erstmals Federn gelassen: Beim 1:2 in Merten kassierte die Avramovic-Elf die erste Saisonniederlage. Ganz anders präsentierte sich Frechen 20: Mit einem furiosen 7:0 gegen den FC Pesch kletterte das Team von Okan Özbay auf Rang 5. Zeigt die SpVg auch beim Spitzenreiter ihre Offensivpower?


Morgen, 15:00 Uhr
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
15:00

BCV Glesch-Paffendorf – SV Eilendorf
Der BCV wartet weiterhin auf den ersten Dreier: Nach sieben Spieltagen steht die Heimelf mit nur fünf Toren und bereits 29 Gegentreffern am Tabellenende. Der SV Eilendorf zeigt sich ausgeglichen – sowohl zu Hause als auch auswärts holte das Team von Trainer Jasmin Muhovic vier Punkte. Das Torverhältnis: 5:5.

Morgen, 15:30 Uhr
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
15:30live

Kohlscheider BC – Germania Eicherscheid
Topspiel in der Bezirksliga 4! Der KBC bleibt das Maß aller Dinge und führt die Tabelle weiterhin ungeschlagen an. Durch das Remis der Verfolger am vergangenen Wochenende konnte die Brandt-Elf den Vorsprung sogar ausbauen. Fünf Punkte beträgt der Rückstand der Germania – die Partie bietet die Chance, ihn zu verkürzen.

Morgen, 15:00 Uhr
Germania Hilfarth
Germania HilfarthHilfarth
Falke Bergrath
Falke BergrathBergrath
15:00

Germania Hilfarth – Falke Bergrath
Ein wegweisendes Spiel – vor allem für die Gastgeber: Nach dem Remis gegen Eicherscheid wartet mit Falke Bergrath der stärkste Aufsteiger. Nur ein Punkt trennt die beiden Tabellennachbarn. Bei einem Heimsieg winkt Hilfarth sogar der Sprung auf Platz 2 – ein echter Härtetest für die Brandt-Truppe.
