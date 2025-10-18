So habt ihr abgestimmt: Bezirksliga 4 live im Radio

Morgen, 15:00 Uhr SV Breinig Breinig Union Schafhausen Schafhausen 15:00 PUSH



SV Breining – Union Schafhausen

Ein echtes Verfolgerduell! Sowohl die Heimelf von Trainer Dirk Ruhrig als auch die Mannschaft von Coach Halfenberg hat 13 Punkte auf dem Konto – Schafhausen allerdings bei einem Spiel mehr. Der Mittelrheinliga-Absteiger ist nach sieben Partien noch ungeschlagen und steht mit dem beeindruckenden Torverhältnis von 9:3 auf Platz 4. Kann der SV Breinig die kompakte Defensive knacken und der Union die erste Saisonniederlage zufügen?





Morgen, 15:30 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal SpVg Frechen 20 Frechen 15:30 live PUSH



VfL Vichttal – SpVg Frechen 20

Der Tabellenführer hat erstmals Federn gelassen: Beim 1:2 in Merten kassierte die Avramovic-Elf die erste Saisonniederlage. Ganz anders präsentierte sich Frechen 20: Mit einem furiosen 7:0 gegen den FC Pesch kletterte das Team von Okan Özbay auf Rang 5. Zeigt die SpVg auch beim Spitzenreiter ihre Offensivpower?









BCV Glesch-Paffendorf – SV Eilendorf

Der BCV wartet weiterhin auf den ersten Dreier: Nach sieben Spieltagen steht die Heimelf mit nur fünf Toren und bereits 29 Gegentreffern am Tabellenende. Der SV Eilendorf zeigt sich ausgeglichen – sowohl zu Hause als auch auswärts holte das Team von Trainer Jasmin Muhovic vier Punkte. Das Torverhältnis: 5:5.





Morgen, 15:30 Uhr Kohlscheider BC Kohlscheid Germania Eicherscheid Eicherscheid 15:30 live PUSH



Kohlscheider BC – Germania Eicherscheid

Topspiel in der Bezirksliga 4! Der KBC bleibt das Maß aller Dinge und führt die Tabelle weiterhin ungeschlagen an. Durch das Remis der Verfolger am vergangenen Wochenende konnte die Brandt-Elf den Vorsprung sogar ausbauen. Fünf Punkte beträgt der Rückstand der Germania – die Partie bietet die Chance, ihn zu verkürzen.





Morgen, 15:00 Uhr Germania Hilfarth Hilfarth Falke Bergrath Bergrath 15:00 PUSH



Germania Hilfarth – Falke Bergrath

Ein wegweisendes Spiel – vor allem für die Gastgeber: Nach dem Remis gegen Eicherscheid wartet mit Falke Bergrath der stärkste Aufsteiger. Nur ein Punkt trennt die beiden Tabellennachbarn. Bei einem Heimsieg winkt Hilfarth sogar der Sprung auf Platz 2 – ein echter Härtetest für die Brandt-Truppe.