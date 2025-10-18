So habt ihr abgestimmt: Bezirksliga 4 live bei Radio S

Ein echtes Fußball-Highlight hat sich im Voting durchgesetzt: Das Bezirksliga-Topspiel zwischen dem Kohlscheider BC und Germania Eicherscheid wird am kommenden Wochenende live bei Radio Sunshine zu hören sein. Mit 36,2 Prozent der Stimmen setzte sich die Partie knapp, aber verdient gegen starke Konkurrenz durch.
Auf den weiteren Plätzen folgen das Duell zwischen dem SV Breinig und Union Schafhausen (22,1 %) sowie BCV Glesch-Paffendorf gegen den SV Eilendorf (21,9 %). Dahinter landeten VfL Vichttal gegen Frechen 20 (14,3 %) und Germania Hilfarth gegen Falke Bergrath (5,5 %).
Spitzenreiter trifft auf Verfolger
Das gewählte Spiel hat es sportlich in sich: Der Kohlscheider BC, souveräner Tabellenführer mit sieben Siegen aus sieben Spielen, empfängt den direkten Verfolger Germania Eicherscheid, der mit fünf Punkten Rückstand auf Platz zwei steht.
Amateurfußball on Air
Mit dem wöchentlichen Voting-Format möchte der ostbelgische Sender den Amateurfußball am Mittelrhein stärker in den Fokus rücken. Neben den Heimspielen von Alemannia Aachen überträgt Radio Sunshine ab sofort jede Woche ein weiteres Spiel aus den regionalen Ligen – live im Radio.