So haben die Mittelrhein-Team bisher in der Regionalliga West performt Regionalliga West: FuPa Mittelrhein zieht ein Fazit zu den Auftritten der Mittelrheinteams Fortuna Köln, Alemannia Aachen, 1. FC Düren und 1. FC Köln II.

Auch die Regionalliga West pausiert zurzeit. Kurz vor dem neuen Jahr ist sogar schon etwas mehr als die Hinrunde absolviert. Höchste Zeit also, einen Blick auf die Leistung der Mittelrhein-Teams im bisherigen Saisonverlauf zu werfen. Mit Fortuna Köln, der U21 des 1. FC Köln, Alemannia Aachen und Aufsteiger 1. FC Düren sind aktuell vier Teams vom Mittelrhein in der aus den Fußballverbänden Westfalen, Niederrhein und Mittelrhein bestehenden Liga.

Fortuna Köln

Die Saison des eigentlichen Aufstiegsaspiranten zu bewerten, fällt doch etwas schwer. Schaut man nur auf die Tabelle, so kann das Zwischenfazit kein gutes sein. Allerdings ist dabei auch der sehr schwache Start der Fortuna unter ihrem neuen Trainer Markus von Ahlen zu betrachten. Nach zunächst zwei Punkten aus den ersten fünf Spielen, kamen die Kölner in Fahrt. Auch nach der schwachen Anfangsphase lief nicht alles rund, es gab das Aus im Mittelrheinpokal gegen den FC Hürth und in der Liga reichte es bisher nur für Platz Zehn mit 26 Punkten. Allerdings: Die Fortuna hat noch zwei Spiele weniger, als die Konkurrenz. So eng, wie die Liga aktuell ist, können sechs Punkte schon einen gewaltigen Sprung bedeuten.

Alemannia Aachen

Der Traditionsverein aus Aachen ist wohl die positive Überraschung der Mittelrheinvereine in dieser Regionalligasaison. Nach einer schwierigen vergangenen Saison, in der die Alemannia sogar lange Zeit im Abstiegskampf war, tritt Aachen in diesem Jahr deutlich stabiler auf und hat sich erstmal im oberen Mittelfeld festgesetzt - 33 Punkte bedeuten aktuell den fünften Platz, dabei hat Aachen sogar noch ein Spiel weniger, könnte in der Tabelle also sogar noch klettern.

1. FC Düren