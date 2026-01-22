So haben die Mannschaften der Bezirksliga 2 in der Hinrunde performt

Die Hinrunde der Bezirksliga 2 hatte einiges zu bieten: Ein Aufsteiger der ganz oben mitmischt, ein Absteiger, der eine lange Anlaufzeit gebraucht hat und ein extrem spannender Kampf um die Aufstiegsplätze. FuPa Niederrhein blickt auf die Leistungen der Teams und ordnet sie entsprechend den Erwartungen vor der Saison ein.
Abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz steht die Zweitvertretung des DV Solingen. In der vergangenen Saison haben sie den Aufstieg mit souveränen neun Punkten Vorsprung klargemacht – konnten in der Bezirksliga aber überhaupt nicht Fuß fassen und haben gerade mal fünf Zähler gesammelt. Ob sie sich noch ernsthafte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen können, ist äußerst fraglich.
Die Tabellensituation vor dem DV gestaltet sich doch recht spannend. Vor allem dessen geschuldet, dass sich der Hackenberger SC nach einer langen Serie ohne Punkt fangen konnte und eine Mini-Serie von zwei Siegen gestartet hat. Dass sie mit zwölf Zählern auf dem 17. Platz stehen dürfte aber insgesamt nicht verwunderlich sein. Nur knapp über dem SC steht der SSV Berghausen, der zu Beginn der laufenden Spielzeit gar nicht so schlecht dastand, dann aber doch in einen Negativtrend gefallen ist. Das dichte Feld der untersten Gruppe wird komplettiert von der SSV Germania Wuppertal und dem nächsten Aufsteiger, dem SC Viktoria Wuppertal Rott. In der abgelaufenen Saison konnte sich der SSV noch durch die Abstiegsrelegation retten, steht zum Start der Rückrunde aber erneut auf Platz 15 – eine wahnsinnige Entwicklung ist also nicht zwingend zu erkennen. Die Viktoria hingegen schlägt sich in ihrer ersten Bezirksliga-Saison seit knapp 20 Jahren ziemlich solide. Der harte Kern, der um den Klassenerhalt bangen muss, geht also vom 17. bis 14. Tabellenplatz.
Der SV Wermelskirchen und der BV Gräfrath sind zwar noch nicht aus dem Schneider, gehören allerdings nicht mehr zum harten Kern im Kampf um den Klassenerhalt. Mit Ruhm bekleckert haben sich die Acht- und Elftplatzierten aus dem Vorjahr aber in keinem Fall. Für sie wird es wahrscheinlich am Ende der laufenden Saison ein Warnschuss sein, den Kader im kommenden Sommer für den Abstiegskampf zu rüsten.
Relativ unscheinbar, aber doch ein paar Punkte mehr auf dem Konto als noch im letzten Jahr haben Türkgücü Velbert und die SSVg Velbert II. Vor diesen beiden Teams steht, nicht unbedingt vorhersehbar, der Cronenberger SC. Nach dem Abstieg aus der Landesliga hat ein regelrechter Sommerschlussverkauf im Kader des CSC stattgefunden. Entsprechend stand ein Riesenumbruch inklusive Trainerwechsel an. Nach einem sehr schlechten Saisonstart hat sich die Mannschaft von Samir El Hajjaj Mitte der Hinrunde gefangen und ist auf bestem Wege, den Grundstein für eine erfolgreiche Saison 2026/27 zu legen.
Auf den Tabellenplätzen acht, sieben und sechs stehen TuSpo Richrath, TSV Ronsdorf und Rot-Weiß Wülfrath. Alle drei stehen dicht beieinander und werden voraussichtlich weder in den Aufstiegskampf eingreifen, noch Schwierigkeiten haben, die Klasse zu halten. Mit Blick auf die Platzierungen kann bei Keinem von einer großen Entwicklung die Rede sein.
Jetzt wird es interessant: Mit Jugoslavija Wuppertal mischt ein Aufsteiger oben mit. Nach dem Saisonstart sah es noch so aus, als könnten die Wuppertaler eine ernste Rolle im Aufstiegskampf spielen, ehe die Mannschaft von Florim Zeciri einen Leistungseinbruch erlitt, was aber rein gar nichts an der herausragenden Leistung des ehemaligen A-Ligisten ändert. Auf Platz vier steht der HSV Langenfeld. Mit 31 Zählern wird der HSV vermutlich nicht mehr oben eingreifen, kann aber eine wahnsinnige Entwicklung vorweisen. Zum Ende der letzten Saison konnten sich die Langenfelder nur knapp vor dem Abstieg retten.
Besonders spannend und mit einem Überraschungsteam gestaltet sich der Kampf um die goldenen Plätze in Richtung Landesliga. Keine große Überraschung ist da der FSV Vohwinkel Wuppertal, der schon seit zwei Jahren beweist, oben eine Rolle spielen zu können, aber nie den großen Wurf geschafft hat. Etwas überraschend hat sich der FSV dann im Dezember letzten Jahres von Tobias Orth getrennt, der die Mannschaft erst im Sommer übernommen hatte – vorgestellt wurde bislang kein neuer Mann für die Seitenlinie. Eigentlich stand der SC Germania Reusrath die komplette Hinrunde auf Platze eins, musste sich am 17. Spieltag dann aber doch mit dem zweiten Platz zufriedengeben musste. Mit der Germania hat vor der Saison wirklich niemand gerechnet. Konstanten Druck auf die Reusrather hat der SV Solingen aufgebaut, der sich schlussendlich dann mit der Herbstmeisterschaft belohnen konnte.
Alles sieht danach aus, als würde sich ein Dreikampf an der Spitze um die Meisterschaft und damit das direkte Ticket in die Landesliga bilden. Im Tabellenkeller scheint der DV Solingen II abgeschlagen und vier Teams kämpfen akut ums Überleben. Am 01. Februar geht es weiter in der Bezirksliga, bis dahin steht für die meisten Teams noch mindestens ein Testspiel an.
