Der SV Solingen führt die Bezirksliga 2 an – Foto: Andreas Bornewasser

So haben die Mannschaften der Bezirksliga 2 in der Hinrunde performt Bezirksliga, Gruppe 2: Die Rückrunde lässt nicht mehr lange auf sich warten und FuPa Niederrhein wirft einen Blick auf das Abschneiden der 18 Mannschaften in der Hinrunde.

Die Hinrunde der Bezirksliga 2 hatte einiges zu bieten: Ein Aufsteiger der ganz oben mitmischt, ein Absteiger, der eine lange Anlaufzeit gebraucht hat und ein extrem spannender Kampf um die Aufstiegsplätze. FuPa Niederrhein blickt auf die Leistungen der Teams und ordnet sie entsprechend den Erwartungen vor der Saison ein.

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2 DV abgeschlagen, Vierergruppe um den Klassenerhalt bildet sich Abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz steht die Zweitvertretung des DV Solingen. In der vergangenen Saison haben sie den Aufstieg mit souveränen neun Punkten Vorsprung klargemacht – konnten in der Bezirksliga aber überhaupt nicht Fuß fassen und haben gerade mal fünf Zähler gesammelt. Ob sie sich noch ernsthafte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen können, ist äußerst fraglich. Die Tabellensituation vor dem DV gestaltet sich doch recht spannend. Vor allem dessen geschuldet, dass sich der Hackenberger SC nach einer langen Serie ohne Punkt fangen konnte und eine Mini-Serie von zwei Siegen gestartet hat. Dass sie mit zwölf Zählern auf dem 17. Platz stehen dürfte aber insgesamt nicht verwunderlich sein. Nur knapp über dem SC steht der SSV Berghausen, der zu Beginn der laufenden Spielzeit gar nicht so schlecht dastand, dann aber doch in einen Negativtrend gefallen ist. Das dichte Feld der untersten Gruppe wird komplettiert von der SSV Germania Wuppertal und dem nächsten Aufsteiger, dem SC Viktoria Wuppertal Rott. In der abgelaufenen Saison konnte sich der SSV noch durch die Abstiegsrelegation retten, steht zum Start der Rückrunde aber erneut auf Platz 15 – eine wahnsinnige Entwicklung ist also nicht zwingend zu erkennen. Die Viktoria hingegen schlägt sich in ihrer ersten Bezirksliga-Saison seit knapp 20 Jahren ziemlich solide. Der harte Kern, der um den Klassenerhalt bangen muss, geht also vom 17. bis 14. Tabellenplatz.

>>> Die aktuellen Transfers der Bezirksliga 2 Cronenberg starte schwach in die Saison Der SV Wermelskirchen und der BV Gräfrath sind zwar noch nicht aus dem Schneider, gehören allerdings nicht mehr zum harten Kern im Kampf um den Klassenerhalt. Mit Ruhm bekleckert haben sich die Acht- und Elftplatzierten aus dem Vorjahr aber in keinem Fall. Für sie wird es wahrscheinlich am Ende der laufenden Saison ein Warnschuss sein, den Kader im kommenden Sommer für den Abstiegskampf zu rüsten. Relativ unscheinbar, aber doch ein paar Punkte mehr auf dem Konto als noch im letzten Jahr haben Türkgücü Velbert und die SSVg Velbert II. Vor diesen beiden Teams steht, nicht unbedingt vorhersehbar, der Cronenberger SC. Nach dem Abstieg aus der Landesliga hat ein regelrechter Sommerschlussverkauf im Kader des CSC stattgefunden. Entsprechend stand ein Riesenumbruch inklusive Trainerwechsel an. Nach einem sehr schlechten Saisonstart hat sich die Mannschaft von Samir El Hajjaj Mitte der Hinrunde gefangen und ist auf bestem Wege, den Grundstein für eine erfolgreiche Saison 2026/27 zu legen.