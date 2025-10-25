So gut wie nie aufgestellt - NFV-Kreis Stade begrüßt neue Schiris

– Foto: Jörg Struwe

Eine hohe Anzahl neuer Schiris hat im Oktober ihre Anwärter-Prüfung bestanden. Der NFV-Kreis Stade ist sehr gut aufgestellt.

Der Anwärterlehrgang im September/Oktober wurde von Lehrwart Marvin Hauschild geleitet. Ein Dank des NFV-Kreis Stade ging an die BBS III in Stade, für die Bereitstellung der Räume. Die Prüfung wurde von Matthias Kopf abgenommen, Mitglied des Bezirks-Schiedsrichterausschusses. Mit Mansor Jawad Adel, Finn-Lukas Affelt, Thies Alpers, Lea Borchers, Niklas Bröhan, Matti Burwieck, Elias Ciminski, Lelia Cohrs, Salah Fakhro, Luis Garbers, Charleen Gehrke, Arved Hagelstein, Lasse Hagenah, Liam Harms, Jaron Helmke, Manuel Husack, Jonah Kasel, Neela Koslowski, Leon Lieckfeldt, Nathan Lübbert, Mika Matthiesen, Johann Naruga, Jaden-Joel Neumann, Jonatan Plitzko, Bamo Rash, Steffen Schmidt, Aaron Schubert, Sam Schuhmann, Micke Weis, Robin Wessels, Björn Zuper haben 31 angehende Schiris die Prüfung bestanden.

Mehr als 200 Schiris im Kreis Stade Bei der Praxisschulung liefen die Prüfungsteilnehmer Salah Fakhro und Elias Ciminski als Assistenten von Schiedsrichter Dennis Eurig in der Kreisklassenpartie zwischen D/A IV und dem SV Ottensen auf. Die übrigen 29 Teilnehmer waren vor Ort.