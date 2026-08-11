„So gut war die Liga noch nie“: Ohlstadts Trainer warnt vor der A-Klasse

Will sich durchsetzen: Leonhard Jais (l.). – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Ohlstadt II schafft den direkten Wiederaufstieg und ist zurück in der A-Klasse. Trainer Tobias Weber sieht die Liga aber so stark wie noch nie.

Nun wollen sich die Fußballer in der A-Klasse etablieren, stehen dabei allerdings vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Nur der Klassenerhalt zählt. „Diesen müssen wir so früh wie möglich klarmachen“, betont Tobias Weber. Der 34-Jährige ist der Architekt des Erfolgs. Zuletzt führte er zahlreiche junge Spieler an die Erste Mannschaft heran. Jetzt sind beide Teams noch enger zusammengerückt, was auch der Entwicklung eigener Talente wie Leonhard Jais und Torwart Nicolas Kimpel zugutekommen soll. „In dieser Liga sind wir genau richtig. Hier können einige den nächsten Schritt machen.“

Sie sind zurück in der A-Klasse. Und das völlig verdient. 52 Punkte holte die Ohlstädter Reserve in der vergangenen Saison, im Schnitt kassierte sie lediglich 0,77 Gegentore. Am Ende stand Rang eins und damit der direkte Wiederaufstieg – gekrönt von einer emotionalen Aufstiegsfeier.

Ohlstadt schafft den direkten Wiederaufstieg und spielt eine starke Vorbereitung

Dass die Mannschaft mithalten kann, zeigte sich bereits in der Vorbereitung. Neben der Reserve der SG Hungerbach bezwang der SVO auch die Zweite des ESV Penzberg, die ebenfalls in der A-Klasse spielt. „Dort habe ich viele gute Sachen gesehen. Auch die Trainingsbeteiligung war ordentlich.“ Die Anker des Teams bleiben Johannes Frombeck und Hannes Steigenberger. Sie sollen die junge Mannschaft durch die schwierigen Phasen der Saison führen. Denn dass solche kommen werden, davon geht Weber aus.

Vor allem die Stärke der Konkurrenz bereitet ihm Sorgenfalten. „Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, aber so gut war die Liga, glaube ich, noch nie.“ Während in der vergangenen Saison noch einige Mannschaften deutlich hinter dem übrigen Feld zurückblieben, erwartet Weber diesmal ein ausgeglicheneres Rennen. Zwei klare Favoriten hat der Ohlstädter Trainer dennoch ausgemacht: „Hungerbach und Oberau/Farchant sind wirklich sehr stark unterwegs.“