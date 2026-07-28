So greift der SC Waldgirmes nach dem Abstieg neu an

Lahnau-Waldgirmes. Geht es um die Aufstiegsfavoriten der Verbandsliga Mitte in der Saison 2026/27 fällt fast immer der Name des SC Waldgirmes – und das kommt nicht von ungefähr. 15 Spieler des Kaders verfügen über Hessenliga-Erfahrung und kommen dort zusammen auf mehr als 1.460 Einsätze, hinzu gesellen sich über 650 Partien in der Verbandsliga.
Dennoch wird die Runde für die Mittelhessen wohl alles andere als ein Selbstläufer. Nach neun Jahren in der Hessenliga gilt es zunächst, möglichst schnell in der neuen Spielklasse anzukommen – und zwar sowohl fußballerisch als auch von der Einstellung.
Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.