So greift der SC Waldgirmes nach dem Abstieg neu an

Lahnau-Waldgirmes. Geht es um die Aufstiegsfavoriten der Verbandsliga Mitte in der Saison 2026/27 fällt fast immer der Name des SC Waldgirmes – und das kommt nicht von ungefähr. 15 Spieler des Kaders verfügen über Hessenliga-Erfahrung und kommen dort zusammen auf mehr als 1.460 Einsätze, hinzu gesellen sich über 650 Partien in der Verbandsliga.