Nach Platz zwei in der Vorsaison nun Gruppenliga-Meister: Der SC Münchholzhausen/Dutenhofen mit (stehend v.l.) Chefcoach Steffen Sellmann, die Co-Trainer Nouri Soudani und Florian Will, Michelle Feiling, Madelaine Weber, Paula Bender, Nina Huisgen Stauss, Pascale Kugler, Lea Hormel, Verena Stanzel, Anna Findt, Louisa Münch, Christiane Fenner, Lucy Kern, Betreuerin Melissa Feldmann, Shakira Fenner; (mittlere Reihe v.l.) Torwart-Trainer Öz Aslan, Franziska Feddersen, Olivia Klatzka, Pheline Haupt, Hanna Benning, Melissa Roß, Carla Fassbender, Svenja Schramm, Lisa Leopold; (vorne v.l.) Luna Unruh, Laura Ostermeier, Lea Bienert, Emelie Holz, Svenja Schmidt, Tami Hess, Jil Maruska, Laura Messerschmidt und Viola Arucevic greift nun in der Verbandsliga an. © Steffen Bär

So ging’s für Münchholzhausen/Dutenhofen in die Verbandsliga Teaser GL Frauen: +++ Nach Platz zwei im Vorjahr sind die SC-Fußballerinnen aus dem Wetzlarer Osten nun Gruppenliga-Meister. Trainer Steffen Sellmann zeichnet den Weg nach und erklärt das Erfolgsrezept +++ Verlinkte Inhalte Fr.-GL Gießen-Marb. SC Münch/Dut Wetzlar. Nach dem Abpfiff der letzten Partie an jenem Samstagabend knallen im Münchholzhäuser Sportpark die Kronkorken von den Bierflaschen und es wird eifrig der kühl-blonde Inhalt verspritzt beziehungsweise sich einverleibt. Danach setzt sich die Party in der Wetzlarer Altstadt fort bis zum frühen Sonntagmorgen. „Gerüchte besagen, dass es womöglich schon hell war, als wir gegangen sind“, lacht Steffen Sellman. Er ist seit rund fünf Jahren Trainer der Fußballerinnen des SC Münchholzhausen/Dutenhofen, die mit dem abschließenden 3:0-Heimerfolg gegen die FSG Ebsdorfergrund die Gruppenliga-Meisterschaft eingetütet und damit den Aufstieg in Hessens zweithöchste Spielklasse perfekt gemacht haben. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.