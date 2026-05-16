So ging der 16. Glehner Futsal-Cup über die Bühne

Der 16. Glehner Futsal-Cup – Foto: SV Glehn

Erneut hatte der SV Glehn in Kooperation mit der Gemeinschaftsgrundschule Glehn und seinem Förderverein zum Turnier mit dem sprungreduzierten Ball in den Sportpark geladen. „Futsal ist eigentlich die Hallenfußballvariante der Fifa“, sagt SV-Vorsitzender Norbert Jurczyk, „auf dem Kunstrasen lässt sich aber auch draußen prima mit dem verkleinerten Ball spielen. Für Kinder, die technisch noch nicht so weit sind, fällt damit der Einstieg deutlich leichter“, so der Vereinschef. Bis 2020 wurde der Cup in der Glehner Sporthalle ausgetragen, seit 2023 unter freiem Himmel.

Dadurch konnte die Attraktivität der Veranstaltung erheblich aufgewertet werden: „Zum einen konnten wir alle 77 Anmeldungen der Kinder berücksichtigen, zum anderen waren die Eltern vor Ort, fiebert mit und wurden vom Förderverein bestens umsorgt“, sagt Schulleiterin Kathrin Beyer, die wieder gemeinsam mit Jurczyk die Turnierleitung der beiden nach Jahrgangsstufen getrennten Veranstaltungen übernahm. Im Modus „Changing Cup“ wurden in den fünf Spielrunden die Teams immer wieder neu ausgelost. Bei den Spielen sammelten die Kinder dann Punkte für sich und ihre Mannschaft.

Das Turniersystem lässt daher auch Raum für überraschende Ergebnisse: So landeten bei den jüngeren Kindern in Blawuciak und Aras Aksu gleich zwei eigentlich körperlich unterlegene Erstklässler auf den ersten beiden Plätzen. Den dritten Rang holte sich Vincent Schymura aus der Jahrgangsstufe 2. Das Turnier der Älteren ging dagegen fast erwartungsgemäß an das „Supertalent“ Noa Ndjeng, dessen Vater Marcel auf eine langjährige Karriere in der Fußball-Bundesliga zurückblicken kann. Jonas Gielians wurde Zweiter, der dritte Rang ging an Hannes Trendelkamp, der im Vorjahr noch als Zweitklässer siegreich war.