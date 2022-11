So gibt's nix zu holen!

Einmal mehr mit leeren Händen stand unsere zweite Mannschaft nach der Partie gegen den FC Härtsfeld 2 da. Die ersten zehn Minuten der Partie war man gut im Spiel und hatte sogar ein leichtes Übergewicht. Auch die erste Torannäherung ging auf das Konto des RSV. Nach einem Foulspiel gab es einen Freistoß aus optimaler Position. Leider ließ man diese gute Möglichkeit ungenutzt und der Freistoß ging doch recht deutlich über das Gehäuse. In der Folge machte man dann den Gegner durch eigene Fehler unnötig stark. Ein Abwehrfehler sollte dann die Gästeführung ermöglichen. Man verlor den Ball im eigenen Strafraum und ein Stürmer konnte den anschließenden Querpass freistehend aus fünf Metern im Tor unterbringen. In der Folge war es dann der seit Wochen in Topform befindliche Häußler der einen weiteren Gegentreffer verhinderte. In dieser Phase der Begegnung kam das Offensivspiel komplett zum Erliegen da man sich zu oft in Einzelaktionen verlor und nicht zum Abschluss kam. Nach 36 Minuten war dann auch Häußler machtlos und die Gäste erhöhten auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Direkt nach Wiederanpfiff kam man gut aus der Kabine und Traore scheiterte aus leicht spitzem Winkel an der Parade des Torhüters. Leider sollte dieses Hoch nur kurz anhalten und Härtsfeld übernahm hiernach wieder das Kommando. Das dem FC nur noch ein weiterer Treffer zum 3:0 Endstand gelang lag zu großen Teilen an Häußler, der wie bereits erwähnt eine erneut starke Leistung bot. Sollte man in den kommenden Partien nicht endlich die Fehler abstellen und endlich ein anderes Gesicht zeigen dann wird man bis zur Winterpause keine Punkte mehr einfahren können.

Häußler, Hot (46. Chelbi), Schlierer, Staud (46.Gösele), Nieß,