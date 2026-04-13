Dabei hielt Werlte die Partie lange offen, ehe Lukas Menke in der 55. Minute das 1:0 erzielte. In der Schlussphase, als Nordhorn alles nach vorne warf, entschieden Vazir Sultanyan (90.+3) und Bernhard Kleymann (90.+4) mit einem Doppelschlag die Begegnung endgültig. Das Ergebnis fiel klar aus – vielleicht etwas zu klar, aber nicht unverdient.

Tatsächlich blieb die Weiße Elf über die gesamte Spielzeit offensiv blass. Zwar bewegte sich die Partie phasenweise auf Augenhöhe, doch klare Torchancen? Fehlanzeige. „Klar ist der Sieg am Ende zu hoch ausgefallen, aber bedingt durch die Tatsache, dass wir uns keine 100-prozentige Chance herausgespielt haben, völlig verdient für Werlte“, räumte Westerink ein.

Nordhorns Trainer Frank Westerink suchte nach dem Abpfiff nicht nach Ausreden. „Wir haben in 180 Minuten kein Tor gegen Werlte geschossen. Das ist kein Zufall“, stellte er nüchtern fest und bezog damit auch das Hinspiel ein. Die Ursachenanalyse fällt ihm weiterhin schwer: „Was die genauen Ursachen sind, sind mir nach wie vor unklar. Im Hinspiel war es auf Kura nicht der Platz und gestern lag es auch nicht daran.“

Fehlende Präsenz in allen Bereichen

Es war weniger ein individueller Fehler als vielmehr ein kollektives Defizit, das Nordhorn zu schaffen machte. „Uns fehlte die Lautstärke auf dem Platz, das Zweikampfverhalten, die Konzentration im Passspiel und Freilaufverhalten über die gesamte Spielzeit. So gewinnt man halt keinen Blumentopf“, analysierte Westerink schonungslos.

Gerade gegen einen Aufsteiger, der um jeden Punkt im Tabellenkeller kämpft, sind Tugenden wie Intensität und Kommunikation entscheidend – Eigenschaften, die Werlte an diesem Tag in größerem Maße auf den Platz brachte. Die Gastgeber, nun mit 21 Punkten aus 23 Spielen auf Rang 14, verschaffen sich damit wichtige Luft im Abstiegskampf.

Nordhorn hingegen verpasst es, den Druck auf die Spitzengruppe zu erhöhen. Mit 41 Punkten aus 22 Spielen bleibt die Weiße Elf Tabellendritter hinter Union Lohne (49 Punkte) und ASV Altenlingen (47). Der Abstand nach oben wächst, während die Konkurrenz um die Plätze vier und fünf – Freren und Schwefingen mit jeweils 40 Punkten – in Schlagdistanz bleibt.

Keine Alibis

Westerink wollte personelle Engpässe nicht gelten lassen. „Die Ausfälle lasse ich nicht als Ausrede gelten, standen 11 Spieler auf dem Platz, die unbedingt Bezirksliga spielen wollen.“ Klare Worte, die den Anspruch unterstreichen – und gleichzeitig verdeutlichen, dass die Leistung in Werlte diesem Anspruch nicht genügte.

So bleibt unter dem Strich eine verdiente Niederlage, die in der Höhe erst in der Nachspielzeit Gestalt annahm, ihren Ursprung aber in 90 Minuten fehlender Durchschlagskraft hatte. Wer oben mitspielen will, muss mehr investieren – das wurde der Weißen Elf in Werlte eindrücklich vor Augen geführt.