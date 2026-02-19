So gelang der DJK Twisteden der perfekte Blitzstart in Materborn

Der erste Teilnehmer am Finaltag um den Kreispokal Kleve/Geldern steht fest. Der Bezirksligist DJK Twisteden hat Siegfried Materborn in der vierten Runde aus dem Wettbewerb gekegelt und damit ein deutliches Ausrufezeichen im Kreispokal gesetzt. Das Team besiegte den Spitzenreiter der Kreisliga A im Flutlichtduell am Mittwochabend klar mit 3:0 (3:0) – Strike! Doch war es wirklich so eindeutig, wie es das Ergebnis vermuten lässt?
Zumindest in der ersten Halbzeit war es eine klare Angelegenheit. In den ersten 15 Minuten spielte die DJK Twisteden mit massivem Druck und dominierte das Kreispokal-Duell. Tom Cappel versetzte den Materbornern den ersten Schlag und erzielte das 1:0 (7.). In der elften Minute folgte Cappels zweiter Streich zum 2:0. Sein kongenialer Sturmpartner Torben Schellenberg erhöhte in der 33. Minute auf 3:0 und stellte damit früh die Weichen auf Halbfinaleinzug.
Materborns Trainer Sebastian Eul blickt enttäuscht auf die erste Halbzeit zurück und lobte gleichzeitig die starke Offensive des Bezirksligisten. „Wir sind in der ersten Hälfte aus dem Pokal geflogen. Die Twistedener haben uns früh den Stecker gezogen. Deren Offensive war wirklich sehr stark. Wir waren zwar auf Gegenwehr eingestellt, aber man muss auch sagen, dass besonders Tom Cappel und Torben Schellenberg das schon echt gut gemacht haben“, sagte der Coach.
Am Freitag um 20 Uhr absolviert Siegfried Materborn auf der heimischen Anlage gegen die SV Bedburg-Hau noch ein Testspiel, „um das Pokalspiel aus den Knochen zu bekommen“, so Eul. „Sorgen um den Rückrundenstart mache ich mir aber nicht. Denn die zweite Halbzeit gegen Twisteden hat mir gefallen.“
DJK-Coach Marcel te Nyenhuis freute sich über den verdienten Sieg im Kreispokal. „Wir mussten nur in den ersten 15 Minuten nach der Pause dem Druck der Materborner standhalten. Danach hatten wir das Spiel weiter im Griff.“
Für das wichtige Bezirksliga-Derby am Sonntag beim Kevelaerer SV hofft er, den Schwung aus dem Pokalerfolg mitzunehmen. Die Niederlage gegen den TSV Weeze am vorigen Wochenende habe ihn geärgert, sagt te Nyenhuis. „Wut im Bauch hatte aber keiner im Pokalspiel gegen Materborn. Dafür sind unsere Spieler viel zu erfahren.“
Damit steht fest: Die DJK Twisteden hat das Halbfinale im Brauerei-Diebels-Kreispokal erreicht, das im März stattfinden soll. Der genaue Termin steht noch aus. Der Landesligist Viktoria Goch hat das Semifinale bereits durch ein Freilos erreicht. Alle Halbfinalisten nehmen am Finaltag am Ostermontag teil. Dort wird der Kreispokal-Sieger im Endspiel ermittelt. Zusätzlich findet ein Spiel um Platz drei statt.
Drei der vier Finaltag-Teilnehmer qualifizieren sich automatisch für den Niederrheinpokal. Die Chance für die DJK Twisteden, den Wettbewerb auf Verbandsebene zu erreichen, steht also äußerst gut.