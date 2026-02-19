So gelang der DJK Twisteden der perfekte Blitzstart in Materborn

Materborns Trainer Sebastian Eul blickt enttäuscht auf die erste Halbzeit zurück und lobte gleichzeitig die starke Offensive des Bezirksligisten. „Wir sind in der ersten Hälfte aus dem Pokal geflogen. Die Twistedener haben uns früh den Stecker gezogen. Deren Offensive war wirklich sehr stark. Wir waren zwar auf Gegenwehr eingestellt, aber man muss auch sagen, dass besonders Tom Cappel und Torben Schellenberg das schon echt gut gemacht haben“, sagte der Coach.

Am Freitag um 20 Uhr absolviert Siegfried Materborn auf der heimischen Anlage gegen die SV Bedburg-Hau noch ein Testspiel, „um das Pokalspiel aus den Knochen zu bekommen“, so Eul. „Sorgen um den Rückrundenstart mache ich mir aber nicht. Denn die zweite Halbzeit gegen Twisteden hat mir gefallen.“

DJK-Coach Marcel te Nyenhuis freute sich über den verdienten Sieg im Kreispokal. „Wir mussten nur in den ersten 15 Minuten nach der Pause dem Druck der Materborner standhalten. Danach hatten wir das Spiel weiter im Griff.“