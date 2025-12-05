So geht’s beim TuS Xanten nach dem Trainer-Rauswurf weiter

Und weiter: „Für die sportliche Leitung war die Situation am Sonntag nicht leicht. Wir wollten im Sinne der Mannschaft handeln. Und einen Trainer kurz vor einem wichtigen Spiel zu entlassen, ist nicht förderlich für die Leistung. Das wissen wir. Die Spieler hatten viele Fragezeichen im Kopf. Aber wir hatten in der Situation keine andere Wahl.“

Auf die Veen-Partie wird Marvin Braun, der spielende Co-Trainer, die TuS-Mannschaft vorbereiten. Die Suche nach einem neuen Mann an der Seitenlinie sei angelaufen, so Bardehle. Spätestens beim Start der Winter-Vorbereitung Anfang Januar soll der Zalewski-Nachfolger feststehen.

Unterdessen weiß Braun noch nicht, ob er in Veen selber im TuS-Trikot auf dem Kunstrasen stehen wird. „Das hängt davon ab, wie viele Spieler in den Kader zurückkehren.“ Bei der 1:6-Klatsche gegen den SV Haldern am vergangenen Sonntag wechselte er sich vor der Pause für den verletzten Benjamin Alic ein. Zum Abschlusstraining erwartet Braun die zuletzt fehlenden Jesse Sticklat und Noah Afonso Malangi sowie Alic zurück. „Ob’s für sie dann fürs Derby reicht, muss man abwarten.“

Braun möchte, dass „die Jungs Spaß im Training haben“. Er will „gute Laune verbreiten“. Die TuS-Fußballer sollen den Kopf freibekommen. „Wir haben in diesem Jahr mit den Spielen in Veen und gegen Twisteden noch zwei Hammer-Aufgaben vor uns“, so der Interimscoach. Der TuS hat aktuell nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsrang.