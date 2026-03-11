So geht’s bei den Orsoyer Fußballern weiter

Bereits kurz nach dem B-Liga-Rauswurf hatte sich der Funktionär dahingehend geäußert, dass man mit allen Spielern darüber sprechen wird, ob sie gewillt sind, in der kommenden C-Liga-Spielzeit beim SV Orsoy bleiben zu wollen. Ebenso will man sich mit Trainer Stefan Bockting treffen, um über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zu sprechen. Köster dazu: „Ich wünsche mir dazu noch einen jungen Trainer, der möglichst aus dem A-Junioren-Bereich kommt und gleich noch mehrere Spieler mit bringt.“

"Kader, der Spaß auf dem Feld hat"

Der Fußball-Abteilungsleiter spricht damit das Durchschnittsalter der bisherigen Mannschaft an. „Das liegt bei derzeit über 33 Jahre“, so Kösters. „Simon Poredda ist 36 Jahre alt. Oliver Morawa 39 und Pierre Drößmer sogar 42. Ich will einen Kader, der mit Spaß auf dem Feld steht. Es kann nicht angehen, dass wir jede Woche mit anderen Spielern auflaufen müssen, nur weil jemand etwas anderes vor hat.“

Als Beispiel führte Kösters die letzten B-Liga-Spiele an. „Zur Auswärtspartie bei Viktoria Birten standen 16 Feldspieler zur Verfügung, aber eine Woche später im Heimspiel gegen den SV Budberg III waren es nur noch neun Feldspieler. Das kann nicht angehen.“