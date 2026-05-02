So geht Wallenborn ins Gipfeltreffen A 8: Der Erste empfängt den punktgleichen Zweiten – Erik Menzel und sein Team fiebern dem Duell mit Kylltal entgegen. von Philipp Schabo · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Wallenborns Trainer Erik Menzel sieht sein Team nach einem Durchhänger wieder auf einem guten Weg. – Foto: FuPa/Verein

Zwei Jahre nach dem Abstieg in die A-Klasse ist die inzwischen um den SV Neunkirchen-Steinborn erweiterte SG Wallenborn/Stadtfeld wieder bereit für die Bezirksliga. Einen großen Schritt Richtung Aufstieg kann der Tabellenführer am Sonntag ab 15 Uhr machen, wenn er in Neunkirchen auf den punktgleichen Verfolger SG Kylltal trifft.

„Solche Spiele sehen wir als Belohnung für unsere Saison. Trotzdem wird es ein ganz normales Ligaspiel sein, in dem wir alles geben werden“, sagt Trainer Erik Menzel. Eine spezielle Vorbereitung auf den Gegner plane sein Team nicht: „Wir werden unser System spielen – so wie immer.“ Das Hinspiel gewann Wallenborn knapp mit 1:0. Auch danach bleibt das Restprogramm anspruchsvoll: In den drei verbleibenden Partien warten mit der SG Mettendorf/Utscheid, der SG Schneifel II und der SG Dist/Röhl-Gilzem-Idesheim weitere unangenehme Aufgaben. „Mettendorf wird der schwerste Gegner sein, und Schneifel II darf man ebenfalls nicht unterschätzen“, betont Menzel.

Zuletzt musste seine Mannschaft allerdings eine schwierigere Phase überstehen. Zwischenzeitlich blieb das Team sechs Spiele in Folge ohne Sieg, holte zuletzt aber immerhin sieben Punkte aus vier Begegnungen. „Gerade das Arbeiten gegen den Ball war in dieser Phase nicht gut genug“, erklärt der Coach. Beim jüngsten 2:2 in Mötsch sah er dennoch eine ordentliche Leistung: „Wir waren in der ersten Halbzeit besser und haben zwei Tore erzielt. Zudem hat unser Torwart zwei Handelfmeter stark pariert. Nach der Pause hatten wir eine Schwächephase, die der Gegner ausgenutzt hat.“