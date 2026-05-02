So geht Wallenborn ins Gipfeltreffen

Zwei Jahre nach dem Abstieg in die A-Klasse ist die inzwischen um den SV Neunkirchen-Steinborn erweiterte SG Wallenborn/Stadtfeld wieder bereit für die Bezirksliga. Einen großen Schritt Richtung Aufstieg kann der Tabellenführer am Sonntag ab 15 Uhr machen, wenn er in Neunkirchen auf den punktgleichen Verfolger SG Kylltal trifft.
„Solche Spiele sehen wir als Belohnung für unsere Saison. Trotzdem wird es ein ganz normales Ligaspiel sein, in dem wir alles geben werden“, sagt Trainer Erik Menzel. Eine spezielle Vorbereitung auf den Gegner plane sein Team nicht: „Wir werden unser System spielen – so wie immer.“ Das Hinspiel gewann Wallenborn knapp mit 1:0.
Auch danach bleibt das Restprogramm anspruchsvoll: In den drei verbleibenden Partien warten mit der SG Mettendorf/Utscheid, der SG Schneifel II und der SG Dist/Röhl-Gilzem-Idesheim weitere unangenehme Aufgaben. „Mettendorf wird der schwerste Gegner sein, und Schneifel II darf man ebenfalls nicht unterschätzen“, betont Menzel.
Zuletzt musste seine Mannschaft allerdings eine schwierigere Phase überstehen. Zwischenzeitlich blieb das Team sechs Spiele in Folge ohne Sieg, holte zuletzt aber immerhin sieben Punkte aus vier Begegnungen. „Gerade das Arbeiten gegen den Ball war in dieser Phase nicht gut genug“, erklärt der Coach.
Beim jüngsten 2:2 in Mötsch sah er dennoch eine ordentliche Leistung: „Wir waren in der ersten Halbzeit besser und haben zwei Tore erzielt. Zudem hat unser Torwart zwei Handelfmeter stark pariert. Nach der Pause hatten wir eine Schwächephase, die der Gegner ausgenutzt hat.“
Unabhängig vom Ausgang des Spitzenspiels kann Wallenborn bereits jetzt auf eine starke Saison zurückblicken. Mit nur drei Niederlagen und der besten Defensive der Liga (22 Gegentore) steht das Team verdient an der Spitze.
„Den Großteil der Arbeit macht meine Mannschaft. Als Trainer nützt dir die beste Ausbildung nichts, wenn die Spieler nicht mitziehen“, sagt Menzel. Gemeinsam mit spielendem Co-Trainer Thomas Schweisel habe er eine Mannschaft geformt, die die Ideen konsequent umsetzt.
Auch personell gibt es Klarheit: Trainer Menzel bleibt über die Saison hinaus, während André Phlepsen seine Laufbahn beendet.
Verzichten muss Wallenborns Coach im Topspiel auf Torwart David Reiland, der sich im April einen Kreuzbandriss zuzog. Ansonsten steht der komplette Kader zur Verfügung – gute Voraussetzungen für das Gipfeltreffen.