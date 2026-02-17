So geht Umbruch: Lendersdorf übertrifft auch die eigenen Erwartungen

Lendersdorf steht vor dem Wiederbeginn der Ligaphase auf Platz drei. – Foto: Ralf Meurer

Qualitativ vielversprechende Ergänzungen in der Sommerpause lieferten bereits erste Indizien darüber, dass Alemannia Lendersdorf einen tabellarischen Sprung nach oben machen könnte. Die Punkteausbeute aus der Vorsaison haben die Lendersdorfer jetzt schon beinahe egalisiert. Dass so schnell bereits jedes Rädchen ins andere Greifen würde, war jedoch auch vereinsintern nicht unbedingt abzusehen.

Ein wichtiges Augenmerkt spielte für Kall dabei besonders die Verkörperung einer Teamidentität. "Wir sind eine Mannschaft, die unheimlich über die Mentalität kommt", schildert er. "Das haben die Jungs viel, viel schneller verinnerlicht, als wir uns das eigentlich erhofft haben."

"Die Integration der neuen Spieler hat super geklappt", betont Trainer Christopher Kall. "Wir haben im Sommer einen Umbruch mit zehn neuen Spielern gemacht, was auch wirklich nur im letzten Sommer so passieren sollte, weil wir über die nächsten Jahre jetzt kontinuierlich im Team arbeiten wollen."

Zur Wahrheit gehört dabei natürlich auch, dass die neuen Gesichter auch mit teils hohen Vorschusslorbeeren bei der Alemannia aufgeschlagen sind. Zuallererst fällt dabei Angreifer Jonas Varona ins Auge, der schon in der vergangenen Spielzeit für Viktoria Birkesdorf mit 24 Treffern bestach, diese Quote in der ersten Halbserie in Lendersdorf mit 13 Toren in zehn Spielen sogar übertraf. Doch auch die von Viktoria Arnoldsweiler verpflichteten Philipp Welter und Luca Nußbaum schlugen ohne große Anlaufzeit ein.

Zusätzliche Qualität in einem neu geschaffenen Teamgefüge. So ist die Alemannia nun auch in der Lage, Spiele zu retten, die in der Vorsaison vielleicht noch verloren gegangen wären. Gegen den SV Weiden lag Lendersdorf noch bis in die 70. Spielminute mit 1:3 im Rückstand. Auch bedingt durch eine Ampelkarte des Gegners, raffte sich Kalls Team in der Schlussphase noch einmal auf und gewann schlussendlich sogar mit 4:3: "Das war ein mega-positives Spiel", erinnert sich Kall zurück.

Aber auch die knappe 0:1-Pleite gegen Ligaprimus Türkischer SV Düren wollte er noch einmal besonders als Highlight hervorheben: "Vor über 500 Zuschauern haben wir eine bombastische Partie geliefert, nur das Ergebnis stimmte nicht ganz."

Elsdorf lauert im Rückspiegel

Doch auch trotz der Erkenntnis, mit den Top-Teams mithalten zu können, ist sich Kall darüber im Klaren, dass es in der oberen Tabellenhälfte weiter sehr eng zgeht. Auf zwei Teams, die aktuell noch knapp hinter den Lendersdorfern postiert sind, hält er auch große Stücke: "Wir wollen, solange es geht, unseren dritten Platz verteidigen, auch wenn wir wissen, dass uns mit Elsdorf und Horrem zwei Schwergewichte da im Nacken sitzen."

Gerade der SCE hat in seinen Augen auch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft: "Ich gehe davon aus, dass sich der Türkische SV das an der Tabellenspitze nicht mehr nehmen lassen wird, ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass Elsdorf den Abstand nach oben verkleinern wird und nochmal von hinten versucht, ein bisschen zu drücken und eine überragende Rückrunde spielen wird."

Damit Lendersdorf auch weiterhin unter den ganz großen tummeln darf, bräuchte es in jedem Fall eine Bestätigung der hervorragenden Hinrunde. In Anbetracht der Vorsaison bleibt dem Team immerhin der Ergebnisdruck in den finalen Wochen erspart.