So geht Klausen mit der Last-Minute-Pleite um Kreisliga B 15: Woran Trainer Michael Felzen den verkorksten Start festmacht und was er vorm nächsten Spiel fordert. von Philipp Schabo · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Klausens Trainer Michael Felzen hat die Saison noch lange nicht abgeschrieben. – Foto: FuPa/Verein

Einen herben Rückschlag musste der SV Klausen am Sonntag hinnehmen. Bis zur 88. Minute hatte die Mannschaft nach einem Treffer von Felix Demers mit 1:0 geführt, ehe sie kurz vor Schluss noch zwei Gegentore kassierte und am Ende eine 1:2-Niederlage gegen den Tabellennachbarn SG Mittelmoseltal-Lieser hinnehmen musste.

Damit bleibt das Team von Trainer Michael Felzen mit 21 Punkten auf Rang sieben. „Unterm Strich wäre ein 1:1 gerecht gewesen. Für uns ist dieses Ergebnis bitter“, sagt Felzen. Gerade die Disziplin in der Schlussphase, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, habe er vermisst. Zum ersten Mal stand Winterneuzugang Tim Ratiu (zuvor SG Neumagen/Leiwen II) in der Startelf. Felzen zeigt sich zufrieden mit dem neuen Sechser: „Er hat sich bei uns gut hineingefunden. Er unterstützt uns nicht nur in der Breite, sondern erhöht auch die Qualität im Kader.“

Für die verbleibenden Spiele hat der Trainer ein klares Ziel ausgegeben: das obere Tabellenmittelfeld. „In der Rückrunde zeigt sich oft, dass viele Mannschaften um die goldene Ananas spielen. Wenn wir mit Disziplin in Spiele gehen, in denen der Gegner nicht mehr so wirklich durchzieht, werden wir dort viele Punkte holen“, ist der Klausener Coach überzeugt. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass möglichst viele Spieler zur Verfügung stehen. Aktuell muss Felzen jedoch auf einige Akteure verzichten. Ein gewichtiger Ausfall ist Kapitän Leon Siegemund. Auch Max Kriegsmann (Knieprobleme) und Lukas Probst (Oberschenkelverletzung) sind noch nicht wieder bei 100 Prozent.