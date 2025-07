So geht Fußball-Hessenligist VfB Marburg in die neue Saison

Marburg . Mit einem deutlich veränderten Trainerstab, einer neuen Sportlichen Leitung und einem personellen Umbruch geht Fußball-Hessenligist VfB Marburg in die Saison 2025/2026. In eine Spielzeit, die in fast jeder Hinsicht besser laufen soll als die abgelaufene Runde. Ohne den in den letzten Jahren fast obligatorischen Trainerwechsel und mit weniger Verletzungspech.