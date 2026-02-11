So geht es nach dem Abbruch im Duisburger Kreisliga-Topspiel weiter

Fatihspor Mülheim hat keinen Fehler begangen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Das Topspiel der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 1, hat ein Nachspiel - und bald auch ein Wiederholungsspiel. Beim Stand von 2:0 für Fatihspor Mülheim gegen den SV Duissern ging in der 95. Minute das Licht aus - dabei hatten die Hausherren eigentlich einen Antrag gestellt.

FuPa hatte über das vorzeitige Ende im Spitzenspiel bereits berichtet, wenngleich "vorzeitig" angesichts der Nachspielzeit auch relativ zu betrachten ist. Dennoch: Es musste erst einmal erörtert werden, ob Fatihspor Mülheim einen Antrag bei der Stadt Mülheim gestellt hatte, damit das Flutlicht länger als über die vorgeschriebene Sperrfrist brennen darf, denn ohne Sondergenehmigung geht das Flutlicht am Wochenende automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit aus.

Fatihspor Mülheim hat alles richtig gemacht

„Es liegt aber tatsächlich eine E-Mail aus der Zeit um Weihnachten vor. Fatihspor hat nichts falsch gemacht“, erklärt Michael Krieger, Vorsitzende des Kreisfußball-Ausschusses im Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken, der NRZ. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Mülheimer auch automatisch die drei Punkte bekommen, denn die Begegnung wurde schließlich durch den Schiedsrichter regelkonform abgebrochen. Wie es weiter heißt, wird die Partie zum Wiederholungsspiel - ohne Vorteil für Fatihspor, denn ein Wiederholungsspiel startet immer bei null.