Der 1. FC Kleve hat weitere Personalfragen geklärt.
Der 1. FC Kleve hat weitere Personalfragen geklärt.

So geht es mit Umut Akpinar beim 1. FC Kleve weiter

Der Verein hat weitere Personalfragen geklärt. Doch es gibt für den Sportlichen Leiter Georg „Schorsch“ Mewes weiter eine Menge zu tun. „Wir sind noch nicht fertig“, sagt er auch mit Blick darauf, dass der Umbruch noch nicht abgeschlossen ist.

Ganz so schnell wie bei Georg „Schorsch“ Mewes ging es dann doch bei weitem nicht. „Das war eine Sache von 30 Sekunden“, hatte Lukas Verlage, stellvertretender Vorsitzender des 1. FC Kleve, gesagt, als der Verein Mitte Dezember den Vertrag mit seinem Sportlichen Leiter verlängert hatte. Jetzt hat der Klub auch die Frage geklärt, wer beim Oberligisten in der kommenden Saison auf der Trainerbank sitzen wird. „Das Gespräch dauerte diesmal einige Stunden“, so Verlage.

