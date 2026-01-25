So geht es mit Umut Akpinar beim 1. FC Kleve weiter

Beim Team um das Team gibt es somit keine Veränderungen. Denn auch Co-Trainer Lars van Rens, seit 2017 die rechte Hand von Umut Akpinar, Torwart-Trainer Tobias Schulte-Mattler, Physiotherapeut Ulrich van Baal und Betreuer Tim Jansen machen weiter. „Wir sind ein eingeschworenes Team, in dem sich jeder blind auf den anderen verlassen kann“, sagt Umut Akpinar.

Für den Vorstand und den Sportlichen Leiter Georg Mewes war es überhaupt keine Frage, den Vertrag mit Umut Akpinar zu verlängern. „Er leistet unverändert sehr gute Arbeit“, sagt Lukas Verlage. Dass das Gespräch mit dem Coach, an dem auch der Sportliche Leiter Georg Mewes und der langjährige Kaderplaner Hans Noy teilnahmen, trotzdem einige Stunden dauerte, hatte andere Gründe.

Georg Mewes: „Umut Akpinar macht junge Spieler besser“

„Wir haben uns über viele Dinge rund um den 1. FC Kleve ausgetauscht. Wir alle wissen, wie es weitergehen muss. Es gibt keine Alternative zum Weg, verstärkt auf junge Spieler zu setzen, weil unsere Mittel begrenzt sind“, so Verlage. Und für diese Aufgabe ist Umut Akpinar der richtige Mann.

„Umut ist ein Trainer, der junge Spieler besser macht. Das beweist er in dieser Saison wieder. Ich kann bei ihm und seinem Trainerteam auch überhaupt keine Abnutzungserscheinungen erkennen, obwohl sie schon so lange für den Verein arbeiten“, sagt Mewes. Deshalb ist die Zuversicht groß, dass es wieder zum Klassenerhalt reichen wird, auch wenn der Oberligist als Vorletzter auf einem Abstiegsplatz überwintert.

Seit der Gründung für den Verein als Spieler und Trainer aktiv

Umut Akpinar wiederum schätzt das Umfeld beim 1. FC Kleve, für den er seit der Gründung vor 25 Jahren als Spieler und Trainer im Einsatz ist. „Die Zusammenarbeit mit meinem Trainerteam, den Spielern und dem Vorstand macht Riesenspaß. Der Verein gibt uns die Zeit, die wir brauchen, um die jungen Spieler zu entwickeln“, sagt der Coach, der seine Mannschaft derzeit auf den zweiten Teil der Saison vorbereitet. Am Sonntag, 13 Uhr, steigt der letzte Test. Der 1. FC Kleve tritt bei der U 19 von Rot-Weiß Oberhausen an, die in der Bundesliga spielt.

Georg Mewes bastelt derweil weiter an der Zukunft des Teams. Die Gespräche mit den aktuellen Spielern und möglichen Neuzugängen sind seit Jahresbeginn angelaufen. Der Fußball-Fuchs weiß, womit er werben kann. „Das Umfeld in Kleve mit dem Stadion und den Trainingsbedingungen ist Weltklasse. Das ist unser großer Trumpf“, sagt er. Mewes sprüht vor Energie und Tatendrang. „Denn wir sind noch nicht fertig“, sagt der Sportliche Leiter. Will heißen: Der Umbruch beim 1. FC Kleve ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch eine Menge zu tun für das Team um das Team.