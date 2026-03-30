So geht es mit Marcel Platzek & Kevin Grund bei Rot-Weiss Essen weiter

Rot-Weiss Essen kann weiter mit Kevin Grund (38) und Marcel Platzek (35) planen: Seit Sommer 2024 schnüren die beiden ehemaligen RWE-Profis für die „Zwote“ die Schuhe, sind im Sommer 2025 gemeinsam aus der Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen, in der sie aktuell Tabellenzweiter sind. Nun haben Mittelfeldspieler Grund und Stürmer Platzek ihre im Sommer 2026 auslaufende Verträge jeweils um ein Jahr verlängert.
Die Beiden spielten bereits bis 2021 an der Hafenstraße: Kevin Grund stand in 326 RWE-Spielen (26 Tore, 95 Vorlagen) auf dem Feld und geht 2026/27 dann in seine 13. Saison im rot-weissen Trikot. Marcel Platzek erzielte in 266 RWE-Partien 85 Treffer und bereitete 55 vor. 2021 endete ihr Weg bei Rot-Weiss Essen, im Anschluss spielten beide weiter Seite an Seite: erst beim 1. FC Bocholt, in der anschließenden Saison beim Oberligisten SV Schermbeck. Platzek führt die Torjägerliste der Bezirksliga, Gruppe 6, mit aktuell 34 Treffern deutlich an und war auch beim 2:0-Erfolg gegen TUSEM Essen einmal erfolgreich.
Kevin Grund sagt: „Ich freue mich, auch auf dem Platz weiter ein aktiver Teil von RWE zu sein. Die Mannschaft hat sich besonders in den letzten Monaten sehr gut entwickelt, in ihr steckt sehr viel Potenzial. Diesen Weg möchte ich mitgehen und die Jungs mit meiner Erfahrung weiter unterstützen. Rot-Weiss Essen ist ein ganz besonderer Verein meiner Karriere.“
Marcel Platzek ergänzt: „Es fühlt sich einfach richtig an, meinen Vertrag hier zu verlängern. Es macht mir noch immer Spaß, Woche für Woche Einsatz zu zeigen und meine Knochen für den RWE hinzuhalten. Die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam macht extrem viel Spaß, da ist mir die Entscheidung durchaus leicht gefallen. Außerdem ist es eine Ehre, den gemeinsamen Weg mit Kevin weiterzugehen.“
Michael Lorenz, Sportlicher Leiter des FÖRDERWERKs, sagt: „Mit Kevin und ‚Platzo‘ haben wir zwei richtig gute Typen, die auch neben dem Platz extrem wichtig für das Mannschaftsgefüge sind. Sie haben die Erfahrung, die Hingabe und immer noch die sportliche Qualität als tragende Säulen unserer zweiten Mannschaft zu helfen, unsere Ziele gemeinsam zu erreichen. Wir freuen uns sehr, dass sie weiterhin für uns aktiv sind.“