So geht es mit Marcel Platzek & Kevin Grund bei Rot-Weiss Essen weiter Rot-Weiss Essen: Die beiden ehemaligen RWE-Profis bleiben auch über den Sommer hinaus Teil der zweiten Mannschaft, die momentan Tabellenzweiter in der Bezirksliga ist.rnrnrnrnrn von RWE/red · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Marcel Platzek (l.) und Kevin Grund bleiben bei Rot-Weiss Essen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Rot-Weiss Essen kann weiter mit Kevin Grund (38) und Marcel Platzek (35) planen: Seit Sommer 2024 schnüren die beiden ehemaligen RWE-Profis für die „Zwote“ die Schuhe, sind im Sommer 2025 gemeinsam aus der Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen, in der sie aktuell Tabellenzweiter sind. Nun haben Mittelfeldspieler Grund und Stürmer Platzek ihre im Sommer 2026 auslaufende Verträge jeweils um ein Jahr verlängert.

Die Beiden spielten bereits bis 2021 an der Hafenstraße: Kevin Grund stand in 326 RWE-Spielen (26 Tore, 95 Vorlagen) auf dem Feld und geht 2026/27 dann in seine 13. Saison im rot-weissen Trikot. Marcel Platzek erzielte in 266 RWE-Partien 85 Treffer und bereitete 55 vor. 2021 endete ihr Weg bei Rot-Weiss Essen, im Anschluss spielten beide weiter Seite an Seite: erst beim 1. FC Bocholt, in der anschließenden Saison beim Oberligisten SV Schermbeck. Platzek führt die Torjägerliste der Bezirksliga, Gruppe 6, mit aktuell 34 Treffern deutlich an und war auch beim 2:0-Erfolg gegen TUSEM Essen einmal erfolgreich. Richtige Entscheidung, zu verlängern Kevin Grund sagt: „Ich freue mich, auch auf dem Platz weiter ein aktiver Teil von RWE zu sein. Die Mannschaft hat sich besonders in den letzten Monaten sehr gut entwickelt, in ihr steckt sehr viel Potenzial. Diesen Weg möchte ich mitgehen und die Jungs mit meiner Erfahrung weiter unterstützen. Rot-Weiss Essen ist ein ganz besonderer Verein meiner Karriere.“