So geht es Michael Preetz nach seinem schweren Skiunfall

Das ist Michael Preetz. – Foto: Marcel Eichholz

Michael Preetz erholt sich derzeit im Krankenhaus von den Folgen eines schweren Sturzes beim Skifahren in Österreich. „Die Piste war an einer Stelle sehr vereist und ich bin heftig gestürzt, obwohl ich eigentlich ein mehr als passabler Skifahrer bin. Dabei bin ich voll auf die Rippen gekracht“, sagte der Geschäftsführer des Drittligisten der „Bild“-Zeitung. „Es ist sehr schmerzhaft, besonders beim Husten und Lachen. Ich muss jetzt Atemübungen machen und habe acht Wochen Sportverbot.“