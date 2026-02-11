 2026-02-09T08:36:21.830Z

So geht es Michael Preetz nach seinem schweren Skiunfall

Nach einem Ski-Unfall ist der Geschäftsführer des MSV Duisburg in Österreich wegen mehrerer Rippenbrüche operiert worden. Zudem erlitt Michael Preetz einen Lungenkollaps. Wie es dem 58-Jährigen jetzt geht.

Das ist Michael Preetz.
Das ist Michael Preetz. – Foto: Marcel Eichholz

Michael Preetz erholt sich derzeit im Krankenhaus von den Folgen eines schweren Sturzes beim Skifahren in Österreich. „Die Piste war an einer Stelle sehr vereist und ich bin heftig gestürzt, obwohl ich eigentlich ein mehr als passabler Skifahrer bin. Dabei bin ich voll auf die Rippen gekracht“, sagte der Geschäftsführer des Drittligisten der „Bild“-Zeitung. „Es ist sehr schmerzhaft, besonders beim Husten und Lachen. Ich muss jetzt Atemübungen machen und habe acht Wochen Sportverbot.“

Dem Bericht zufolge brach sich der frühere Nationalspieler und Manager des Bundesligisten Hertha BSC mehrere Rippen und erlitt einen Lungenkollaps. Der 58-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. „Das Wichtigste ist, dass sich meine Lunge wieder voll entfaltet, ich bald den Schlauch loswerde und aus der Klinik kann“, sagte der Bundesliga-Torschützenkönig von 1999.

Preetz plant MSV-Comeback noch im Februar

Preetz ist seit Januar 2024 in Duisburg tätig und neben Trainer Dietmar Hirsch eines der Gesichter des sportlichen Aufstiegs beim Traditionsverein. Nach dem direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga gehört der Verein aktuell zu den Aufstiegsfavoriten in die 2. Bundesliga.

Das 4:2 der Duisburger gegen Verl im Spitzenspiel am Sonntagabend verfolgte Preetz eigenen Angaben zufolge am Tablet. Das Heimspiel gegen Schweinfurt am 21. Februar will der gebürtige Düsseldorfer dem „Bild“-Bericht zufolge wieder live an der Wedau verfolgen.