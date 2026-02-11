So geht es Michael Preetz nach seinem schweren Skiunfall

Dem Bericht zufolge brach sich der frühere Nationalspieler und Manager des Bundesligisten Hertha BSC mehrere Rippen und erlitt einen Lungenkollaps. Der 58-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. „Das Wichtigste ist, dass sich meine Lunge wieder voll entfaltet, ich bald den Schlauch loswerde und aus der Klinik kann“, sagte der Bundesliga-Torschützenkönig von 1999.
Preetz plant MSV-Comeback noch im Februar
Preetz ist seit Januar 2024 in Duisburg tätig und neben Trainer Dietmar Hirsch eines der Gesichter des sportlichen Aufstiegs beim Traditionsverein. Nach dem direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga gehört der Verein aktuell zu den Aufstiegsfavoriten in die 2. Bundesliga.
Das 4:2 der Duisburger gegen Verl im Spitzenspiel am Sonntagabend verfolgte Preetz eigenen Angaben zufolge am Tablet. Das Heimspiel gegen Schweinfurt am 21. Februar will der gebürtige Düsseldorfer dem „Bild“-Bericht zufolge wieder live an der Wedau verfolgen.