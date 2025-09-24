So geht es Max Legler nach seiner Not-OP

Mittlerweile konnte Legler die Intensivstation des Regensburger Krankenhauses Barmherzige Brüder verlassen. Das Abbacher Trainerteam um Simon Sigl und Florian Röschl stattete ihm am Dienstag einen Besuch ab. Auch etliche TSV-Fußballer besuchten ihren Mitspieler bereits.„Max ist ansprechbar, ihm geht es den Umständen entsprechend. Er muss natürlich mit der Situation selber erstmal fertig werden. Die Operation ist gut verlaufen, die linke Niere wurde vollständig entfernt“, berichtet Abbachs sportlicher Leiter Sepp Schuderer, der Legler am Mittwochvormittag besuchte. „Alles Weitere wird man in den nächsten Wochen sehen.“



„Wir sind laufend in Kontakt. Ich habe den Eindruck, dass ihm im Krankenhaus unwahrscheinlich viel geholfen wird. Darüber sind wir froh. Man kümmert sich in allen Belangen um ihn. Die Ärzte haben alles im Griff. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste“, so Schuderer, dem das Ganze sehr nahe geht: „Ich bin seit 61 Jahren beim Fußball und habe von so einer Verletzung noch nie gehört oder gelesen.“



Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht abzusehen, wie lange die Genesung dauert und wann Legler wieder gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Platz stehen wird können. Dass der 24-Jährige weiter Fußballspielen möchte, betont der ehrgeizige Stürmer selbst. In den vergangenen Monaten hatte er sich bereits eine Muskelverletzung und einem Kreuzbandanriss zugezogen – wovon er sich nicht unterkriegen ließ. Beim vergangenen 2:1-Heimsieg gegen Bogen hatte Legler noch beide TSV-Tore erzielt.