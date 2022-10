So geht es Hagen und D/A IV im Abstiegskampf

Einen Eindruck davon, was Abstiegskampf bedeutet, konnte man bei dem Duell auf der Johann-Bünning-Sportanlage gewinnen: Verbissene Zweikämpfe, Kampf um jeden Ball. Echte Spielzüge: eher Fehlanzeige. Tore gab’s gern nach Standards, wie Einwürfen - die auf dem kleinen Platz ja schon Eckbällen gleichen. Und selbst eine 2:0-Führung gab Hagen wieder aus der Hand.

"Das war reine Kopfsache. Im Glauben an den sicheren Sieg wurden die Jungs nachlässig, ja nahezu arrogant in der Chancenverwertung", sagt Hagens Trainer Daniel Witt: "Die Abstiegskampfreife fehlt dem Team einfach. Die sind das aus ihrer spielerischen Vergangenheit nicht gewohnt." Witt hatte zu Saisonbeginn einen Platz im vorderen Mittelfeld prognostiziert, jetzt steht sein Team mit neun Punkten aus elf Spielen auf Abstiegsrang 13.

Hagen braucht ein Erfolsgerlebnis

"Jetzt heißt es, an den Tugenden wie Lauf- und Kampfbereitschaft sowie an der Passgenauigkeit zu arbeiten. Mit Taktik allein geht da nichts", so der 29-Jährige, der das Amt im Sommer übernahm: "Was uns fehlt, ist ein Erfolgserlebnis als Brustlöser." Vielleicht ja schon am Freitag im Kreispokal-Viertelfinale. Drei Tage später wartet mit Spitzenreiter Harsefeld II eine eher unlösbare Aufgabe in der Kreisliga, bevor am folgenden Spieltag das nächste "Endspiel" gegen Tabellennachbar SG Lühe ansteht.