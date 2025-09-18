So geht es für den VfB Marburg in der Hessenliga weiter

Marburg . Nach zehn Punkten und viel Rückenwind aus den letzten vier Partien ist der VfB Marburg in der Fußball-Hessenliga auf den siebten Tabellenplatz geklettert. Geht es für die „Schimmelreiter“ so weiter, sollten sie sich eine Zittersaison wie die vergangene, in der erst in der Verlängerung der Klassenerhalt geschafft wurde, diesmal ersparen.
Am Samstag (15 Uhr) kommt mit der U21 von Eintracht Frankfurt ein Meisterschaftsmitfavorit an die Gisselberger Straße. Der stieg im Sommer aus der Regionalliga Südwest ab und hat nach Ansicht vieler Experten gute Chancen auf den direkten Wiederaufstieg.
