So geht es für den VfB Marburg in der Hessenliga weiter

Marburg . Nach zehn Punkten und viel Rückenwind aus den letzten vier Partien ist der VfB Marburg in der Fußball-Hessenliga auf den siebten Tabellenplatz geklettert. Geht es für die „Schimmelreiter“ so weiter, sollten sie sich eine Zittersaison wie die vergangene, in der erst in der Verlängerung der Klassenerhalt geschafft wurde, diesmal ersparen.