So geht es dem verletzten Torhüter der TSG Dorlar

Hohenahr-Hohensolms. Es war der Aufreger am Freitagabend in der Fußball-A-Liga Wetzlar: Beim Spiel zwischen der SG Hohenahr und der SG Dorlar musste die Partie in der Schlussphase nach einer schweren Verletzung von Dorlars Torhüter Lars Weber abgebrochen werden.Was war passiert? Bei einem Zusammenprall im Strafraum bekam der Keeper den Ellenbogen eines SGH-Spielers an die Schläfe und schlug mit dem Kopf unkontrolliert auf dem Boden auf. Neben einem Cut klagte der Torhüter auch über Probleme an der Halswirbelsäule und war plötzlich kaum noch ansprechbar.