So geht es dem Budberger Benedict Vana nach seiner schweren Verletzung

Die Moerser konnten die Rote Laterne nach zehn Spieltagen und dem nach Rückstand eingefahrenem ersten Saisonsieg an den GSV Moers II weiterreichen. Im zweiten Spiel nach dem Rücktritt von Fabian Scholz empfängt das von Co-Trainer Dustin Eichholz und Abteilungsleiter Thomas Geist interimsweise betreute Team am Donnerstagabend um 19.30 Uhr den Bezirksligisten TuS Xanten.

Die Domstädter wollen wie in den vier Jahren zuvor wieder das Ticket für das Viertelfinale lösen. Mit der 1:5-Pleite beim Spitzenreiter Rhede erlebte die weiter im Abstiegskampf steckende Mannschaft von Trainer Marcel Zalewski ein Debakel. „Ich erwarte, dass wir wieder gallig sind und die Jungs, die in den letzten Wochen weniger Spielzeit hatten, voll auf Sieg spielen“, sagt Zalewski.