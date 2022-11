So geht es beim Pilotprojekt im Kreis Zugspitze weiter Aufstiegsrunden stehen bereits fest

Landkreis – Die erste Hälfte der ersten Saison des Pilotprojekts im Kreis Zugspitze ist – mit Ausnahme etwaiger Nachholspiele – absolviert. Jetzt herrscht bei den Klubs Klarheit, ob sie im Frühjahr 2023 in der Auf- oder Abstiegsrunde um den Startplatz in der Saison 2023/24 spielen.

Einige Klubs kennen sogar schon ihre Gegner. Denn die Aufstiegsrunden setzen sich aus den besten drei Teams der jeweils den „benachbarten“ Ligen zusammen. Sprich Kreisliga 1 und 2, Kreisklasse 3 und 4 oder A-Klasse 13 und 14. Hier wird die Sollgröße von sechs Mannschaften je Runde direkt erreicht.

Anders gestaltet sich die Situation in den Abstiegsrunden, da sich hier pro Staffel mehr als drei Teams tummeln, sodass eine Einteilung nötig ist. Wie Kreisspielleiter Heinz Eckl auf Nachfrage erklärt, soll das noch in diesem Jahr, voraussichtlich bis Ende November geschehen. Die Abstiegsrunden sind fünf oder sechs Mannschaften stark.

C-Klassen-Erster spielt B-Klassen-Abstiegsrunde

Nicht in Auf- und Abstiegsrunde geteilt wird die C-Klasse als unterste Liga im Spielkreis. Der Erstplatzierte der Vorrunde wird in eine der Abstiegsrunden der B-Klasse zugeordnet und hat die Möglichkeit, sich so einen Platz in der höheren Liga zu sichern. Dafür müssen die heimlichen Aufsteiger den direkten Abstieg oder die Relegation vermeiden.

Damit die Leistungen der Vorrunde auch im Frühjahr noch einen Wert haben, nehmen die Bonuspunkte mit in die zweite Saisonhälfte. So wird einerseits das Abschneiden der Vorrunde in gewisser Weise abgebildet. Andererseits verhindert dieses Vorgehen, dass ein Verein schon zu Beginn des Halbjahres abgeschlagen ist.

Am Ende der „Rückrunde“ steigen die Erstplatzierten der Aufstiegsrunden in die nächsthöhere Spielklasse auf, die Zweiten spielen Relegation. Analog steigt der Letzte der Abstiegsrunde ab, der Vorletzte hat die Chance, die Klasse über die Relegation zu erhalten. ses