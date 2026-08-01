So geht es bei Wersten 04 nach dem Personalbeben weiter Zwei Wochen vor dem Saisonstart kam es bei Wersten 04 zum Eklat. Die Folge: Der Trainer ist weg, mehrere Spieler haben den Verein verlassen. Nun hat der Wunschnachfolger abgesagt, dafür könnte es ein überraschendes Comeback geben. von Marcus Giesenfeld · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

In Wersten gibt es viel zu tun – Foto: Theodoros Agorakis

Das Aus von Olaf Faßbender und Dylan Wackes beim Kreisligisten SV Wersten 04 ist nun seit knapp einer Woche besiegelt. Doch zu den Gründen schweigen sich alle Parteien auch Tage später noch weitestgehend aus. Während sich Faßbender inzwischen in den Urlaub verabschiedet hat, gab Dirk Grüters zumindest preis, dass die Trennung nicht von Vereinsseite ausgegangen sein soll.

„Wir haben weder Olaf noch Dylan entlassen. Die Entscheidung haben beide für sich getroffen. Wir bedauern, dass es dazu gekommen ist, weil wir wissen, was die beiden in den letzten Jahren für Wersten 04 geleistet haben“, sagt das Vorstandsmitglied der Werstener. Umso mehr stellt sich die Frage, warum das Duo so kurz vor dem Saisonstart das Weite gesucht hat. Faßbender war, mal als sportlicher Leiter, mal - wie zuletzt - als Trainer, in den vergangenen Jahren das Gesicht der Senioren-Fußballabteilung, sein Schwiegersohn Wackes führte die erste Mannschaft als Kapitän auf das Feld. Spekulationen schießen ins Kraut Auch abseits des Platzes investierte die Familie viel Zeit in den Klub, was auch Grüters noch einmal ausdrücklich bestätigte. Schwer vorstellbar, dass Menschen, die so viel Herzblut in einen Verein stecken, diesen dann aufgrund einer Lappalie einfach so verlassen. Folgerichtig schießen rund um den Scheideweg die Spekulationen ins Kraut. Von Differenzen, die in den privaten Bereich ausstrahlten, war da die Rede. Auch von einem angeblich ausgesprochenen Vertretungsverbot für mindestens einen der beiden Ausgeschiedenen wurde gesprochen. Grüters bestätigte derlei Gerüchte nicht. „Mir liegt es fern, hier schmutzige Wäsche zu waschen“, betont der Funktionär.

In Wersten will man den Blick stattdessen wieder nach vorne werfen. Schon am nächsten Wochenende beginnt die neue Saison in der Kreisliga A. Bis dahin hat vor allen Dingen der sportliche Leiter Michele Stupnanek noch alle Hände voll zu tun. „Wir sind Michele dankbar, dass er in dieser schwierigen Situation weiter hilft“, betont Grüters. Stupnanek hatte auch Olaf Faßbender zuliebe vor einigen Monaten in Wersten angeheuert. Nun steht der ehemalige Gerresheimer plötzlich ohne seinen Kumpel, aber mit einem Haufen von Aufgaben da. Zuvorderst gilt es, einen neuen Trainer zu finden. Mike Kütbach war als Wunschkandidat auserkoren. Dessen für Freitag geplante Vorstellung fand nicht statt. Was darauf schließen lässt, dass der zuletzt beim TSV Urdenbach tätige Kütbach die Herausforderung in Wersten nicht annehmen will. Somit könnte es beim SVW zu einem überraschenden Comeback von Andreas Kober an der Seitenlinie kommen. Gespräche mit Ex-Trainer wurden aufgenommen Jenen Kober hatte Olaf Faßbender vor der vergangenen Saison selbst als Trainer verpflichtet, ehe Kober zu Jahresbeginn aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurücktrat und von Faßbender als Trainer beerbt wurde. Nach Informationen unserer Redaktion wurden die Gespräche wieder aufgenommen. Ob Kober dann tatsächlich derjenige ist, den Michele Stupnanek bestenfalls schon am Montag als neuen Coach präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Der sportliche Leiter jedenfalls ist guter Dinge, die wichtigsten Personalien bis zum Saisonstart klären zu können. „Ich führe derzeit viele Gespräche und spüre auch Interesse am Verein. Es melden sich auch Spieler, die gerne zu uns kommen würden“, sagt Stupnanek. Der eine oder andere neue täte dem Kader auch gut.