So geht es bei Ibrahima Traoré und der DJK Gnadental weiter

„Ibo ist ein super Typ, der von Beginn an gesagt hat, dass er keine Sonderbehandlung möchte. Es ist zwar klar, dass das nicht immer umzusetzen ist, aber die anderen Spieler können gut damit leben. Er ist voll akzeptiert in der Mannschaft“, sagt DJK-Coach Sebastian Michalsky und ergänzt: „Grundsätzlich wollten beide Seiten die Zusammenarbeit fortsetzen. Wir sind die Sache entspannt angegangen und hatten keinen Druck, sind nun aber froh, dass es weitergeht.“ Dass Traoré, der mit seiner Familie im Neusser Stadionviertel lebt, im vergangenen Jahr seine Karriere, die er verletzungsbedingt 2021 im Berufsfußball beendet hatte, bei den Amateuren fortsetzte, war schon ein ziemlich lauter Paukenschlag. Und dass sich der 38-Jährige dafür ausgerechnet die DJK Gnadental aussuchte, die erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga aufgestiegen war, hatte damit zu tun, dass er wie Michalsky die Mannschaft seines Sohnes in der F-Jugend trainiert. Irgendwann kamen die beiden dann eben am Rande eines Spiels ins Gespräch. Der Rest ist Geschichte.

Eine ziemlich erfolgreiche sogar mit Blick auf die Zahlen gegen Ende der Spielzeit. „Er ist zwar zweimal mit kleineren Verletzungen ausgefallen, hat aber eine super Saison gespielt“, erklärt Michalsky. Zu Buche stehen für den ehemaligen Nationalspieler von Guinea 21 Landesliga-Einsätze, in denen ihm ein Tor und neun Vorlagen gelangen. Und das auf einer Position im offensiven Mittelfeld, auf der er in der Regel auf massiven Widerstand trifft. Was dem DJK-Coach zudem stark imponiert hat, ist der Umstand, dass Traoré der Mannschaft sehr geholfen hat, als sie in der Hinrunde eine extrem schwere Phase durchgemacht hat. „Das macht große Spieler eben aus“, betont Michalsky. Traoré hat das richtige Mindset Doch es ist eben nicht nur der Einfluss auf dem Feld, der den Ex-Profi so wertvoll macht für die Gnadentaler. Es ist auch sein Mindset, an dem sich die Mitspieler orientieren. Es sei klar, so Michalsky, dass aus dem Rest seiner Truppe keine Champions-League-Kicker mehr würden, aber wenn sich die Mannschaftskameraden etwas von seiner Einstellung abguckten, würde sie das schon besser machen. Zudem gebe Traoré auch großen Input in taktischen Fragen. „Ich habe ein super Trainerteam. Aber Ibo bringt sich auch toll ein und hilft uns, unsere Ideen auf dem Platz umzusetzen“, so Michalsky.