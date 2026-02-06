So geht die Saison für Teams aus Mainz-Bingen weiter

Mainz-Bingen. Nachdem in den Topligen schon seit einigen Wochen der Ball wieder rollt, läuft nun bei den Amateurclubs in Mainz-Bingen die heiße Phase der Wintervorbereitung. So langsam nimmt der Spielbetrieb wieder Fahrt auf. Wir geben einen Überblick, wann es in den einzelnen Ligen losgeht.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Regionalliga Südwest: Am 21. Februar startet die Regionalliga mit einem kompletten Spieltag. Die beiden Mainzer Vereine müssen dabei reisen: Der TSV Schott Mainz fährt zur SG Barockstadt nach Fulda und Mainz 05 II tritt bei den Stuttgarter Kickers an. Während die 05er als Tabellen-Dritter durchaus noch eine Aufstiegschance haben, geht es für Schlusslicht Schott in der Rest-Saison darum, vielleicht doch noch das Wunder Klassenerhalt zu schaffen.
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Die fünfthöchste Spielklasse pausiert offiziell bis zum Wochenende rund um den 7. März. Der SV Gonsenheim steigt dann mit einem Spiel beim FC Karbach wieder ein. Eine Woche später folgt das Spitzenspiel zwischen 1. FC Kaiserslautern II und FK Pirmasens – den Teams, die sich in der Tabelle schon abgesetzt haben. Pirmasens eröffnet auch das Oberliga-Jahr 2026 am 21. Februar mit dem Nachholspiel bei TuS Koblenz, die am 28. Februar ebenfalls eine weitere Partie nachholt, dann beim FV Diefflen. RW Koblenz trifft am selben Tag auf FC Karbach.
Verbandsliga Südwest: Der FC Basara Mainz und TuS Marienborn zählen zu den Frühstartern der Verbandsliga. Eine Woche vor der offiziellen Fortsetzung der Runde am 1. März holen beide Teams ausgefallene Partien nach. Marienborn spielt am 21. Februar bei Alemannia Waldalgesheim, der FC Basara am 22. Februar bei TuS Steinbach. Basara, das den Aufstieg noch nicht aufgegeben hat, fordert dann am 28. Februar Tabellenführer TuS Mechtersheim heraus. Für den VfB Bodenheim steht das erste Pflichtspiel des Jahres regulär am 1. März bei der SG Hüffelsheim an, während die TSG Bretzenheim am selben Tag mit einem Heimspiel gegen TuS Steinbach loslegt.
Landesliga Südwest-Ost: Einen Frühstart legt SVW Mainz hin. Der Tabellen-Siebte holt am 22. Februar die Partie gegen Tabellen-Nachbar TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim nach. Ebenfalls an diesem Tag startet die Spvgg. Ingelheim gegen FC Speyer. Am 1. März geht es für SVW dann regulär mit dem 19. Spieltag und dem Heimspiel gegen FSV Offenbach weiter.
Bezirksliga Rheinhessen: Die Spielklasse beginnt geschlossen wieder am 1. März. Tabellenführer SKC Barbaros Mainz startet mit einem Spiel beim VfR Nierstein, Verfolger TuS Marienborn II beim SV Horchheim. Und eine Woche später könnte schon eine Vorentscheidung fallen, ob der Titelkampf noch einmal spannend wird, wenn die beiden Top-Teams in Marienborn aufeinandertreffen. Der SKC nimmt die Runde mit acht Punkten Vorsprung auf die TuS wieder auf. Eine Aufholjagd starten möchte Schlusslicht Fortuna Mombach. Die erste Chance dafür bietet sich am 1. März gegen FSV Nieder-Olm.
A-Klasse Mainz-Bingen: Mit zwei Nachholspielen am 22. Februar legt die A-Klasse wieder los. Es stehen sich die Verfolger FC Aksu Mainz und 1. FC Schwabsburg gegenüber. Der Sieger darf den Blick noch einmal nach oben in Richtung der ersten zwei Plätze richten. Zudem erwartet am 22. Februar der TV 1817 Mainz das Schlusslicht FSV Oppenheim. Regulär weiter geht es dann am 27. Februar, wenn Tabellenführer SG Basara/Moguntia Mainz II mit dem Spiel beim TSV Wackernheim den 19. Spieltag eröffnet.
B-Klasse Mainz-Bingen Ost: Ehe die Liga am 1. März weitergeht, stehen vier Nachholspiele an. Mombach 03 absolviert dabei einen Doppelpack gegen den VfB Bodenheim II am 22. Februar und bei der SG Jugenheim/Partenheim am 26. Februar. Der packende Titelkampf mit vier Teams, die nur drei Punkte auseinanderliegen, beginnt am 1. März mit Fernduellen. Spitzenreiter 1. FC Nackenheim spielt beim FC Inter Mainz.
B-Klasse Mainz-Bingen West: SNK Bosnjak Mainz und Alemannia Waldalgesheim II sind die Frühstarter und stehen sich schon an diesem Sonntag um 15 Uhr gegenüber. Beide sehen sich dann am 22. Februar in Waldalgesheim direkt wieder. An diesem Tag finden zwei weitere Nachholspiele statt, darunter Spitzenreiter Spvgg. Ingelheim - TSG Hechtsheim, ehe es am 1. März wieder nach Plan losgeht. Unter anderem mit dem Keller-Duell Fortuna Mombach II - TSG Heidesheim.
C-Klassen Mainz-Bingen: Vereinzelt gibt es schon Nachholspiele an diesem Sonntag und das Spiel 1. FC Schwabsburg II - FC Aksu Mainz II ist sogar für Fastnachtssonntag, 15. Februar, angesetzt. Die nächsten kompletten Spieltage sind für den 22. Februar angesetzt.