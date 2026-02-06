So geht die Saison für Teams aus Mainz-Bingen weiter Bei den Amateur-Teams aus dem Kreis Mainz-Bingen hat die heiße Phase der Wintervorbereitung begonnen +++ Die ersten Spiele stehen an +++ Eine Partie sogar an Fastnacht von Paul Ruthemann und Bardo Rudolf · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Basara-Spieler Gianni Auletta (links) hat im Zweikampf gegen Marienborns Jonas Hofmann die Nase vorn. Beide Verbandsligisten starten am Wochenende nach Fastnacht mit Nachholspielen ins Fußball-Jahr. Archivfoto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Nachdem in den Topligen schon seit einigen Wochen der Ball wieder rollt, läuft nun bei den Amateurclubs in Mainz-Bingen die heiße Phase der Wintervorbereitung. So langsam nimmt der Spielbetrieb wieder Fahrt auf. Wir geben einen Überblick, wann es in den einzelnen Ligen losgeht.

Regionalliga Südwest: Am 21. Februar startet die Regionalliga mit einem kompletten Spieltag. Die beiden Mainzer Vereine müssen dabei reisen: Der TSV Schott Mainz fährt zur SG Barockstadt nach Fulda und Mainz 05 II tritt bei den Stuttgarter Kickers an. Während die 05er als Tabellen-Dritter durchaus noch eine Aufstiegschance haben, geht es für Schlusslicht Schott in der Rest-Saison darum, vielleicht doch noch das Wunder Klassenerhalt zu schaffen.

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Die fünfthöchste Spielklasse pausiert offiziell bis zum Wochenende rund um den 7. März. Der SV Gonsenheim steigt dann mit einem Spiel beim FC Karbach wieder ein. Eine Woche später folgt das Spitzenspiel zwischen 1. FC Kaiserslautern II und FK Pirmasens – den Teams, die sich in der Tabelle schon abgesetzt haben. Pirmasens eröffnet auch das Oberliga-Jahr 2026 am 21. Februar mit dem Nachholspiel bei TuS Koblenz, die am 28. Februar ebenfalls eine weitere Partie nachholt, dann beim FV Diefflen. RW Koblenz trifft am selben Tag auf FC Karbach. Spitzenspiel für FC Basara noch im Februar Verbandsliga Südwest: Der FC Basara Mainz und TuS Marienborn zählen zu den Frühstartern der Verbandsliga. Eine Woche vor der offiziellen Fortsetzung der Runde am 1. März holen beide Teams ausgefallene Partien nach. Marienborn spielt am 21. Februar bei Alemannia Waldalgesheim, der FC Basara am 22. Februar bei TuS Steinbach. Basara, das den Aufstieg noch nicht aufgegeben hat, fordert dann am 28. Februar Tabellenführer TuS Mechtersheim heraus. Für den VfB Bodenheim steht das erste Pflichtspiel des Jahres regulär am 1. März bei der SG Hüffelsheim an, während die TSG Bretzenheim am selben Tag mit einem Heimspiel gegen TuS Steinbach loslegt.