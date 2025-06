So geht die Bezirksliga-Relegation weiter

In der Abstiegs-Relegation der Bezirksliga Niederrhein hat es mit dem TSV Bruckhausen das erste von drei Teams erwischt. Die Duisburger steigen dramatisch im Elfmeterschießen ab. Während die zweite Paarung schon am Mittwoch startet, könnte es durchaus sein, dass Ratingen 04/19 II noch länger auf seinen Gegner warten muss.

Nach einem 2:2 im Hinspiel stand es auch 2:2 im Rückspiel nach 90 Minuten, deshalb mussten Gastgeber Germania Wuppertal und Bruckhausen zunächst in die Verlängerung, die torlos blieb. Im Elfmeterschießen fielen dann wieder Tore, allerdings nur für Wuppertal, weil der TSV alle Elfmeter verschoss. Die Duisburger steigen damit ab und lösen eine Kettenreaktion in der Kreisliga Duisburg aus - mehr dazu an dieser Stelle .

SpVg Odenkirchen und Fortuna Bottrop bleiben in der Bezirksliga - die Verlierer müssen zittern

In den Bezirksliga-Gruppen 3 und 5 waren zunächst Entscheidungsrunden angesagt, da jeweils zwei Teams am Relegationsplatz punktgleich waren. Die SpVg Odenkirchen und Fortuna Bottrop blieben gegen den 1. FC Mönchengladbach (2:0 und 1:0) bzw. gegen den FC Sterkrade 72 (4:0 und 3:0) ohne Gegentor und sicherten sich so souverän und direkt das Ticket für die kommende Bezirksliga-Saison.

In der Relegation ermitteln der 1. FC Mönchengladbach und die SpVg Odenkirchen daher am Mittwoch und Sonntag den nächsten Absteiger - natürlich live auf FuPa.

Ratingen 04/19 II muss eventuell noch länger warten

Ratingen 04/19 II steht als Vertreter der Bezirksliga, Gruppe 1, seit Saisonende als Teilnehmer an der Relegation fest. Allerdings waren in der Bezirksliga 4 gleich drei Klubs gleichauf: Alemannia Pfalzdorf, VfB Uerdingen und TSV Krefeld-Bockum. Bockum hat bereits 2:2 gegen Uerdingen und 1:1 gegen Pfalzdorf gespielt, am Mittwoch steht in Pfalzdorf das letzte Duell an - und hier wird es interessant: Spielen die Alemannia und Uerdingen am Mittwoch 2:2, geht es in die nächste Entscheidungsrunde mit Hin- und Rückspiel, weil Pfalzdorf und Bockum dann punkt- und torgleich wären. Uerdingen wäre in diesem Fall gerettet.

Der VfB Uerdingen ist bei einem Remis am Mittwoch in jedem Fall gerettet, Pfalzdorf erst dann, wenn das Unentschieden mit 3:3 oder höher endet. Gleichzeitig gilt auch: Der Verlierer des Duells muss in die Bezirksliga-Relegation gegen Ratingen 04/19 II. Es könnte also durchaus sein, dass die Relegation um die Oberliga-Reserve erst nächste Woche Sonntag beginnt, sollte es eine weitere Entscheidungsrunde geben.

Alle Spiele gibt es live auf FuPa.