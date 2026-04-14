So geht der Torjäger des RSV Büblingshausen ins KOL-Topspiel

Den Ball im Blick, vor allem aber das gegnerische Tor: Stürmer Philipp Walliser (l.) von Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen, der sich vor dem Topspiel gegen den FSV Braunfels in bestechender Form befindet. (Archivbild) © Peter Bayer

Wetzlar. Als gelernter Industriekaufmann kennt sich Philipp Walliser mit großen Zahlen aus. Die „15“ hinter seinem Namen in der Torjägerliste der Fußball-Kreisoberliga West kommt da vergleichsweise klein daher – sie ist für den Stürmer nach 23 absolvierten Partien aber durchaus beachtlich. Beeindruckend liest sich hingegen die persönliche Bilanz des 23-Jährigen in den vergangenen drei Spielen. Da hagelte es Doppelpacks – sowohl im Pokal in Werdorf als auch in Medenbach und gegen Burgsolms II. Auch dank der Treffer von Philipp Walliser ist der RSV Büblingshausen wieder ein heißer Kandidat im Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz in der „KOL“. Erst recht, sollten die Wetzlarer an diesem Mittwoch (Anstoß: 19.30 Uhr) auf der Bezirkssportanlage gegen Primus FSV Braunfels nachlegen. Wie das gelingen soll und warum aktuell fast alles bei ihm klappt, hat der „Doppelpacker vom Dienst“ dieser Redaktion verraten. Philipp Walliser über ...