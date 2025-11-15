 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Dürfen Lukas Brück (l.), Hüseyin Besun und im Hintergrund Emilio Santamaria Gross vom FSV Braunfels auch im Topspiel der Fußball-Kreisoberliga gegen Amedspor Wetzlar jubeln? (Archivfoto) © Isabel Althof Als „Mannschaft

So geht der FSV Braunfels in die Wochen der Wahrheit

Teaser KOL WEST: +++ Als „Mannschaft der Stunde“ steht der Fußball-Kreisoberligist nun vor der Reifeprüfung – zunächst gegen Amedspor Wetzlar. Trainer Sczepan hat den Plan fürs Topspiel in der Tasche +++

Braunfels. Wer in diesen Tagen früh genug wach ist und obendrein die entsprechende Aussicht genießt, dem erscheint das Braunfelser Schloss geradezu märchenhaft. Umhüllt vom Novembernebel, ganz in voradventlicher Stille versunken. Unten in der Stadt aber dürfte von Bedächtigkeit noch keine Rede sein. Schon gar nicht im „Stadion Schloßblick“ beim Fußball-Kreisoberligisten FSV Braunfels, dem der Spielplan vor der Winterpause die „Wochen der Wahrheit“ beschert.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

