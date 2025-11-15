So geht der FSV Braunfels in die Wochen der Wahrheit

Braunfels. Wer in diesen Tagen früh genug wach ist und obendrein die entsprechende Aussicht genießt, dem erscheint das Braunfelser Schloss geradezu märchenhaft. Umhüllt vom Novembernebel, ganz in voradventlicher Stille versunken. Unten in der Stadt aber dürfte von Bedächtigkeit noch keine Rede sein. Schon gar nicht im „Stadion Schloßblick“ beim Fußball-Kreisoberligisten FSV Braunfels, dem der Spielplan vor der Winterpause die „Wochen der Wahrheit“ beschert.