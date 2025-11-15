Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
So geht der FSV Braunfels in die Wochen der Wahrheit
Teaser KOL WEST: +++ Als „Mannschaft der Stunde“ steht der Fußball-Kreisoberligist nun vor der Reifeprüfung – zunächst gegen Amedspor Wetzlar. Trainer Sczepan hat den Plan fürs Topspiel in der Tasche +++
Braunfels. Wer in diesen Tagen früh genug wach ist und obendrein die entsprechende Aussicht genießt, dem erscheint das Braunfelser Schloss geradezu märchenhaft. Umhüllt vom Novembernebel, ganz in voradventlicher Stille versunken. Unten in der Stadt aber dürfte von Bedächtigkeit noch keine Rede sein. Schon gar nicht im „Stadion Schloßblick“ beim Fußball-Kreisoberligisten FSV Braunfels, dem der Spielplan vor der Winterpause die „Wochen der Wahrheit“ beschert.