So geht der FCM das Oberliga-Duell zum Pokal-Auftakt an

Monheim bekommt es mit Jüchen zu tun – Foto: IMAGO / DeFodi Images

In der vergangenen Spielzeit waren die Duelle zwischen den Oberligisten 1. FC Monheim und VfL Jüchen-Garzweiler stets intensiv. In beiden Partien waren die Monheimer nah an einem Sieg. In Unterzahl verlor die Mannschaft von Dennis Ruess jedoch zunächst ihr Heimspiel 1:2, beim zweiten Aufeinandertreffen später in der Saison glich sie einen frühen Rück- zum 1:1-Endstand aus. Am Sonntag (15 Uhr, Bezirkssportanlage Stadionstraße) sehen sich die beiden Kontrahenten bereits vor dem Start in die neue Oberliga-Spielzeit in der ersten Runde des Niederrheinpokals wieder.

Dieser Körperlichkeit gilt es dementsprechend etwas entgegenzusetzen. Bei der 1:2-Heimniederlage erinnert Ruess seine Elf als die in den ersten 45 Minuten deutlich überlegene. Der Platzverweis gegen den frühen Torschützen Talha Demir kurz vor der Pause veränderte die Statik jedoch nach dem Seitenwechsel. Aufgrund einer weiteren Hinausstellung in späterer Gleichzahl konterte Jüchen-Garzweiler die Gastgeber zum Sieg mit Ablauf der regulären Spielzeit aus. Das Rückspiel wiederum war laut Ruess von einem tiefen Rasen geprägt und daher sehr kampfbetont. Diesmal glich Demir aus. Allerdings sei es nicht möglich, aus den beiden Erlebnissen Erkenntnisse für das anstehende Pokalspiel zu ziehen, so der Monheimer Trainer.

Gleich den Erlebnissen aus den beiden zurückliegenden Begegnungen erwartet Ruess auch diesmal eine schwierige Aufgabe. Den VfL beschreibt er als sehr robuste und erfahrene Mannschaft, die sich für die kommenden Monate mit jungen Akteuren verstärkt hat. Die Auswahl von Übungsleiter Daniel Klinger hat eine Stärke bei Standardsituationen und verteidigt rund um sowie im eigenen Strafraum intensiv. „Es ist eine Mischung aus guter Stabilität und trotzdem Geschwindigkeit nach vorne“, sagt Ruess.

Klar ist für ihn aber, dass seine Mannschaft die klassischen Tugenden aus Aggressivität, Griffigkeit und Leidenschaft auf den Rasen bringen muss. „Wenn uns das gelingt, sind wir gut unterwegs. Dann können wir solche Spiele für uns entscheiden“, bekräftigt er. Unter der Woche hatten ihm diese Eigenschaften zumindest zeitweise noch gefehlt. Das Testspiel gegen den Bezirksligisten SV Bergfried aus Leverkusen-Steinbüchel gewann der FCM nach Toren von Mohamed El Mouhouti, Johann Noubissi Noukumo, Pablo Ramm und Dario Carpino mit 4:2. Dabei musste der Oberligist einen 1:2-Rückstand in der zweiten Hälfte drehen.

Alle hatten die Möglichkeit, sich zu zeigen

Somit gilt: Wenngleich im Hinblick auf den Pflichtspielstart und die zu erwartende Schwere der Herausforderung die Belastungssteuerung an erster Stelle stand – und überdies Akteure der Monheimer Zweitvertretung zum Einsatz kamen – , war der Auftritt nur bedingt zufriedenstellend. Schon das Aufwärmen sei zu wenig energetisch und zu leise gewesen, berichtet Ruess, der immerhin die Mentalität seines Ensembles lobte. „Wir nehmen auch da gute Erkenntnisse mit“, sagt er. Und: „Wir wollten die Spielanteile gut verteilen und allen die Möglichkeit geben, sich zu zeigen.“

Grundsätzlich haben er und der FCM keine Probleme mit dem Los Jüchen-Garzweiler in der ersten Runde des Niederrheinpokals. „Wir wissen, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe ist“, hebt der Coach hervor. Diese Prüfungen sind in der Liga wenngleich an 34 Spieltagen zu erwarten, und deshalb gewinnt Ruess der frühen Challenge Positives ab. „Wir müssen direkt da und präsent sein und können positive wie negative Lehren ziehen“, fasst er zusammen. Das Weiterkommen ist das Ziel. Anhand von St. Tönis, das im Mai gegen den MSV Duisburg im Finale stand und unterlag, dafür nun aber in der ersten Runde des DFB-Pokals steht und dort ein Heimspiel gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat, sei zu sehen, was mit etwas Glück möglich ist. Alexander Bojkovski kann nach seinem angerissenen Kreuzband und dem Ödem im Knie wohl in zwei Wochen leichtes Mannschaftstraining absolvieren. Fehlen werden auch Kisolo-Deo Biskup (Urlaub) und Louis Polakowicz (Schulter).