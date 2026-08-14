So gehen die Düsseldorfer Landesligisten in die neue Saison Am kommenden Wochenende startet die neue Saison in der Landesliga. Drei Düsseldorfer Teams sind dabei. Wir haben uns angeschaut, wie deren Chancen im kommenden Jahr sind. von Marcus Giesenfeld · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Eller tritt in der Landesliga an – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Mit dem Derby zwischen Aufsteiger TSV Eller 04 und dem FC Kosova beginnt die Landesliga-Spielzeit 2026/2027 am Sonntag aus lokaler Sicht verheißungsvoll. Wir nehmen die drei Düsseldorfer Klubs unter die Lupe.

SG Unterrath Das tat sich im Sommer Mit der Beförderung von U19-Trainer Niklas Leven fand am Franz-Rennefeld-Weg auch ein Umdenken statt. Der eigene Nachwuchs, der in der Vergangenheit beim Übergang in den Seniorenbereich häufig ignoriert wurde, steht nun wieder stärker im Fokus. Leven nahm nicht nur Talente aus der eigenen U19 nach oben, sondern überzeugte auch ehemalige Schützlinge von einer Rückkehr. „Wir wollen uns auch über Identifikation definieren“, sagt der Trainer. Das ist zu erwarten Den Weg, den er in der U19 einschlug, wird Niklas Leven auch in der Landesliga versuchen zu verfolgen. In Sachen Identität und klarer Spielidee dürfte die SGU in der kommenden Saison gehobenes Landesliga-Format darstellen. Passend dazu baute sich der Coach einen jungen, strapazierfähigen Kader, der in den letzten Tagen noch mit dem 23-jährigen Amerikaner Macauly Nwulu (Turu) verstärkt wurde und vermutlich auch noch Zuwachs aus der Oberliga erhalten wird.

Prognose Das obere Tabellenmittelfeld ist für Unterrath wieder in Reichweite. FC Kosova Das tat sich im Sommer Eine Kernsanierung im sportlichen Bereich nahm der FC Kosova nach einer mäßigen Spielzeit 2025/2026 vor. Die Hoffnungen vor dem Neustart ruhen auf den Schultern von Engin Kizilaslan. Der 43-Jährige hatte in der Vergangenheit schon DV Solingen zu einem Landesliga-Spitzenteam geformt. Gleiches soll er nun in Benrath mit einer nahezu komplett neu zusammengestellten Mannschaft vollbringen. Nur wenige Akteure wie Taira Tomita blieben übrig. Um ihn herum stellte Kizilaslan ein Team mit wenigen alten Hasen und vielen jungen Wilden zusammen.