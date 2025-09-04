So funktioniert die wundersame Wandlung des SV Nütterden

So schnell kann’s gehen. In der vergangenen Saison hatte sich der SV Nütterden gedanklich bereits in die Kreisliga B verabschiedet. Es kam bekanntlich alles anders. Weil die SV Hönnepel-Niedermörmter und der SC Auwel-Holt auf ihr Startrecht verzichtet haben, darf der Dorfverein aus Kranenburg den Neuaufbau im Oberhaus des Kreises Kleve/Geldern in Angriff nehmen.

Die erste Etappe hat die Mannschaft mit Bravour bewältigt. Nach Siegen bei der SGE Bedburg-Hau II (3:2) und gegen Viktoria Winnekendonk (3:1) hat der SV Nütterden nach drei Spieltagen bereits sechs Punkte auf dem Konto – fünf mehr im Vergleich zum missglückten Start in der Vorsaison.

Der erforderliche Umbruch lässt sich somit ausgezeichnet an. Markus Hierling, der zuvor unter anderen als Trainer des Bezirksligisten DJK Twisteden beachtliche Erfolge gefeiert hatte, ist als Sportlicher Leiter zu seinem Heimatverein zurückgekehrt und darf vollauf zufrieden sein. Und er kann sich auf zwei weitere Nütterdener Urgesteine verlassen. Die beiden Trainer Dirk Arns und Joachim Böhmer, die von Stephan Ruffen unterstützt werden, haben gerade damit angefangen, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen.

Noch auf Trainersuche

Das ist nicht unbedingt einfach – schließlich wollen gleich zwölf Neuzugänge erst einmal integriert werden. „Natürlich sind wir mit dem Saisonstart zufrieden. Speziell der Auswärtssieg in Bedburg-Hau hat der Mannschaft einen Schub gegeben“, sagt Joachim Böhmer. Eine Woche später gab’s zwar ein 1:4 gegen die Reserve des 1. FC Kleve. Aber auch der bislang einzigen Niederlage können die Verantwortlichen positive Seiten abgewinnen. „Das war eine Lehre für die Spieler. In dieser Liga müssen wir an jedem Spieltag an unsere Leistungsgrenze gehen, um bestehen zu können“, so Dirk Arns.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr SV Nütterden Nütterden Siegfried Materborn Materborn 15:30 live PUSH

Schon gegen Winnekendonk ging das junge Team wieder ans Limit – und wurde prompt belohnt. Dennoch bleiben alle Beteiligten am Haferkamp nach den Erfahrungen der Vorsaison auf dem Teppich. „Wir sind zwar auf einem guten Weg, dürfen aber jetzt nicht nachlässig werden. Das müssen die Spieler in jeder Trainingseinheit verinnerlichen“, so Böhmer.

Markus Hierling ist derweil mit der Trainersuche beschäftigt. Von Anfang an hatten Böhmer und Arns betont, dafür sorgen zu wollen, dass die Mannschaft möglichst gut aus den Startlöchern kommt. Beide wollen sich allerdings in der Winterpause wieder verabschieden.

„Mich freut ganz einfach, dass speziell die jungen Spieler augenblicklich von der Erfahrung unserer Trainer profitieren. Ich bin mir sicher, dass wir zum Jahreswechsel einen geeigneten Nachfolger präsentieren können, der den eingeschlagenen Weg fortsetzt“, sagt der Sportliche Leiter.