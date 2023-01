So funktioniert der Einstieg ins Trainergeschäft

Durch eine Reform des Deutschen Fußball-Bundes bei der Trainerausbildung gibt es für Trainereinsteiger oder fortbildungswillige Jugendtrainer neue Einstiegsausbildungen. Der NFV-Kreis Stade bietet ab dem 28. Januar den sogenannten Basis-Coach, der ab diesem Jahr für alle Neutrainer die erste Grundlage für weitere Lizenzen ist, an.

Die Ausbildung findet in Agathenburg statt, beinhaltet 40 Lerneinheiten und endet am 15. März. Beim Basis-Coach werden die Grundlagen des Trainerhandwerks vermittelt: Planung, Durchführung und Auswertung von spielorientierten und altersgerechten Trainingseinheiten. Zudem werden die Grundlagen für die Entwicklung der Trainerpersönlichkeit vermittelt. Die individuelle Trainerentwicklung war bei der Reform ein entscheidender Baustein und wird bei jeder Lizenz forciert. Anmeldungen für den Basis Coach sind bis zum 25. Januar unter dfbnet.org oder bei Benjamin Lawes unter 0176/21147299 möglich. Die Gebühr beträgt 80 Euro.

Neu ist auch der Junior-Coach. Diesen bietet der NFV-Kreis Stade vom 6. bis 9. Juli in Jork an. Diese Lizenz dient für das Training von Schülern in Fußball-AGs, kann aber auch im untersten Bereich im Vereinsfußball angewendet werden. Dieser kostet 40 Euro, inklusive eines T-Shirts sowie die Mittagsverpflegung. Benjamin Lawes, Qualifizierungsvorsitzender des NFV-Kreis Stade, findet diese Einstiegsangebote "richtig gut". "Damit können wir viele junge Trainer abholen", sagt er.