So funktionieren Aufstieg & Abstieg in der Oberliga 2025/26 Wie der Aufstieg und der Abstieg in der Oberliga Niederrhein 2025/26 funktionieren: Es geht um Deadlines bei der Regionalliga-Bewerbung, um die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga West und um eine mögliche Relegation zur Oberliga. von André Nückel · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Für den KFC Uerdingen geht es um den Aufstieg, für den VfB Homberg um den Klassenerhalt. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Wie der Aufstieg und der Abstieg in der Oberliga Niederrhein 2025/26 funktionieren, erklärt euch FuPa Niederrhein. Es geht um Deadlines bei der Regionalliga-Bewerbung, um die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga West und um eine mögliche Relegation zur Oberliga.

So funktioniert der Aufstieg in die Regionalliga West Der Fußballverband Niederrhein (FVN) stellt nach wie vor einen Aufsteiger in die Regionalliga West, deshalb ist der Meister gleichbedeutend auch der Aufsteiger. Sollte allerdings der Meister auf den Aufstieg verzichten oder er erhält keine Lizenz, dann wandert das Aufstiegsrecht an den Vizemeister beziehungsweise Tabellendritten. Der Tabellendritte darf allerdings nur dann aufsteigen, sollte auch der Vizemeister nicht aufsteigen können oder dürfen. Sollte die ersten drei Mannschaft der Oberliga auf den Regionalliga-Aufstieg verzichten / nicht aufsteigen dürfen, so würden 2025/26 weniger Teams aus der Regionalliga absteigen. Aufstiegsinteressierte Mannschaft müssen bis spätestens 31. März 2026 um 15.30 Uhr ihre Bewerbungsunterlagen form- und fristgerecht beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) eingereicht haben. Ratingen 04/19, der VfB 03 Hilden und der KFC Uerdingen sind die heißen Kandidaten.

Der Verband erklärt: "Der Meister der Oberliga Niederrhein ist sportlich für den Aufstieg in die Regionalliga West qualifiziert. Er muss die Bewerbung um die Zulassung zur Regionalliga West mit allen einzureichendenUnterlagen bis spätestens Dienstag, 31.März 2026, 15.30 Uhr, beim WDFV form-und fristgerecht eingereicht haben. Bei positivem Bescheid der Bewerbung steigt er in die Regionalliga West auf. Hat sich der aufstiegsberechtigte Meister nicht beworben, erhält er keine Zulassung oder verzichtet auf sein Aufstiegsrecht, so geht das Aufstiegsrecht nacheinander auf die beiden nächstplatzierten Vereine/Mannschaften über, soweit die Vereine/Mannschaften die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen.Dahinter platzierte Vereine/Mannschaften ab Tabellenplatz 4 sind nicht mehr aufstiegsberechtigt.